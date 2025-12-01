Miskolcon is halálra vertek egy embert

Egy órán belül elfogták a rendőrök azt a fiatal férfit, aki a megalapozott gyanú szerint olyan súlyosan bántalmazta egy ismerősét Miskolcon, hogy az a helyszínen elhunyt.

A rendőrök lakossági bejelentés alapján vonultak ki a Feszty Árpád útra, ahol az úttesten fekve találtak holtan egy férfit. Friss sérülések voltak rajta, a rendőrök azonnal elkezdték a környék átvilágítását és az információgyűjtést, ami hamar nyomra is vezetett.

A helyszíntől több száz méterre egy 19 éves fiatalembert állítottak meg és igazoltattak, aki elismerte, hogy ő bántalmazta az elhunyt 59 éves férfit.

Gyanúsítotti kihallgatásán azt mondta, az ismerősével az utcán ittak, de valamin vitatkozni kezdtek, ami verekedésig fajult. A rendőrség emberölés gyanújával vette őrizetbe a 19 éves férfit. (police.hu)