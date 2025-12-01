Több mint 120 ezer otthoni kamerát törtek fel Dél-Koreában

Négy embert tartóztattak le Dél-Koreában, miután állítólag több mint 120 ezer otthoni és üzletben található kamerát hackeltek meg, a felvételeket pedig szexuális kizsákmányolás céljából használták fel egy külföldi weboldalon – írja a BBC.

A hatóságok szerint a vádlottak a kamerák sebezhetőségét és az egyszerű jelszavakat használták ki. Ezek olyan kamerák voltak, amik az otthoni internet hálózathoz csatlakoztathatók, és általában azért telepítik őket, hogy a háziállatokat vagy a gyerekeket figyeljék a szülők. A feltört kamerák többsége magánlakásokban volt, de törtek fel karaoke-szobában, pilates stúdióban és nőgyógyászati klinikán is.

A dél-koreai rendőrség közleménye szerint a négy gyanúsított egymástól függetlenül működött: egyikőjüket 63 ezer kamera feltörésével és 545 szexuális kizsákmányolást bemutató videó elkészítésével vádolják. Ezeket 35 millió wonért (kb. 4 millió forint) értékesített. Egy másik gyanúsított állítólag 70 ezer kamerát tört fel, és 648 videót adott el 18 millió won értékben.

külföld hekker otthoni kamera kamerarendszer szexuális kizsákmányolás hacker kamera dél-korea