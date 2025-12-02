A Dell vezérigazgatója fejenként 250 dollárral támogat 25 millió amerikai gyermeket

Michael Dell, a számítógépeket gyártó Dell vezérigazgatója és felesége bejelentette, hogy 25 millió amerikai gyermeket támogatnak fejenként 250 dollárral. Az összeget a gyermekek – az amerikai kormány által létrehozott – befektetési számlájára utalják el. A házaspár összesen 6,25 milliárd dollárt adományoz el.

A befektetési számlákat Trump-számlának nevezik majd. A szövetségi kormány várhatóan jövő nyáron hozza létre a számlákat, és 1000 dollárt ad minden 2025. január 1. és 2028. december 31. között született amerikai gyermeknek. A Dell-házaspár a 10 évesnél fiatalabb gyermekek számlájára utal pénzt. Az évi 150 ezer dollárnál nagyobb mediánjövedelemmel rendelkező háztartásokban élő gyermekek nem kapnak adományt. A házaspár bízik benne, hogy más adományozók, vállalatok és állami szereplők is követik majd a példájukat, és további dollármilliárdokat utalnak a számlákra.

Michael Dell Fotó: JOAN CROS/NurPhoto via AFP

A befektetési számlák létrahozásának alapötlete Brad Gerstnertől, az Altimeter Capital vezérigazgatójától származik. Gerstner 2021-ben hozott létre egy nonprofit szervezetet, hogy kormányzati támogatással indított gyermekmegtakarítási számlák létrehozását szorgalmazza. A tervet Michael Dell is támogatta.

Gerstner az ötlettel megkereste Joe Biden kormányát és felvette a kapcsolatot demokrata és republikánus kongresszusi képviselőkkel is. A kezdeményezés azonban csak azután kapott lendületet, hogy Michael Dell beszélt Donald Trumppal. Ted Cruz republikánus szenátor benyújtotta a „Fektess be, Amerika” nevű számlák létrehozásáról szóló törvényjavaslatot, az idén elfogadott adótörvényben pedig Trump-számlákra változtatták a számlák nevét. Gerstner és Dell szerint a számlákat mindkét nagy párt támogatja.

A számlák működésének részletein még dolgoznak az amerikai pénzügyminisztériumban. Azt azonban már most is tudni lehet, hogy a munkáltatók évente akár 2500 dollárt is befizethetnek majd alkalmazottaik gyerekeinek számláira anélkül, hogy a befizetés adóköteles jövedelemnek minősülne. (via New York Times)