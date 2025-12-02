A kecskefűz nyerte a választást

A kecskefűz (Salix caprea) lett az év fája – közölte az Országos Erdészeti Egyesület. Pedig kemény verseny volt a kecskefűz, a hamvas éger és a rezgő nyár között. A jelölésre összesen 2050 szavazat érkezett november 7. és 30. között.

745 szavazattal nyert a kecskefűz, a rezgő nyár következett 743 szavazattal, míg a hamvas éger 562 szavazatot kapott.

Ez a faj szolgáltatja részben a húsvéti barkát, fatermetű egyedei viszont ritkaságszámba mennek, mivel évszázadokon keresztül gyomfának tekintették. Egyetlen fűzfajunk, ami többletvíz nélkül él, jellemzően a domb- és hegyvidékeinken fordul elő, az Alföldön kimondottan ritka.

Fotó: KARL-JOSEF HILDENBRAND/dpa Picture-Alliance via AFP

Az Országos Erdészeti Egyesület és az Év Fája Kuratórium 2013 óta minden évben ajánlást tesz három fafajra, amelyek közül az év fáját szavazással választják meg. Ennek célja az adott őshonos fafajjal kapcsolatos figyelemfelhívás, ismeretterjesztés az erdész szakemberek és a szélesebb nagyközönség számára egyaránt. (MTI)