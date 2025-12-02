A Kicsike Csibék nem épít tovább – újabb mutyigyanús magánbölcsőde-építést talált Hadházy Ákos

„Elmentem megnézni Gödön egy újabb »családi bölcsődét«. A Kicsike Csibék Nkft.-nek 135 millió forint EU-s támogatást fizettek ki rá, de keveslik a pénzt, és így leállt a buli” – így kezdi legfrissebb Facebook-bejegyzését Hadházy Ákos. A független parlamenti képviselő a reels videóban arról is beszél, hogy szerinte a beruházó cég ellen felszámolás indult, „így hiába követelné vissza a támogatást, az állam bottal ütheti a pénz nyomát”.

Nos, ez valóban így van: a főváros XXI. kerületébe, a Csepel-kertváros városrészbe bejegyzett, 2021 augusztusában alapított Kicsike Csibék Nkft. idén június óta felszámolási eljárás alatt áll. Érdekesség, hogy ugyanezen a címen volt már egy hasonló profilú cég, a főtevékenysége szerint szintén „gyermekek napközbeni ellátása” feladatra alapított Tavi Bölcsi NKft. Azt a céget 2022 júniusában, tehát egy évvel a Kicsike Csibék után jegyezték be, de a felszámolása már idén márciusban elkezdődött.

A Kicsike Csibék tulajdonosa Nagy Géza, míg a Tavi Bölcsi tulajdonosa Nagy-Laskai Bettina, akik egy harmadik cégben, a szintén a csepeli címre bejegyzett Nala Company Kft.-ben üzlettársak is: mindketten tulajdonosok, emellett Nagy-Laskai a cég egyetlen aláírásra jogosult munkatársa.

A Kicsike Csibék az elmúlt három évben hányatott sorsot élt meg. 2022 decemberétől összesen tíz, közjegyzők által kezdeményezett végrehajtás volt a cégnél, ahol 2023 februárjában, majd idén tavasszal kétszer is a vagyoni részesedés lefoglalásáról is intézkedtek a cégnyilvántartás adatai szerint. A társaság tavalyelőtt 16 milliós árbevétel mellett 17 milliós veszteséget termelt, 2024-ről már nem is adott le beszámolót.

A gödi családi bölcsődére a cégnek Hadházy Ákos szerint 240 millió forintnyi támogatást ítéltek meg, és elvileg 2025 eleje óta működik. Vagyis működnie kellene, a valóságban így néz ki:

Fotó: Hadházy Ákos

A független képviselő szerit az épület itt is egy másik vállalkozás telkére épült, akárcsak az ürömi luxusvilla-bölcsi, ahol szintén visszakövetelik ugyan a pénzt, de aligha lesz, aki visszafizesse. Hadházy a posztjában arról is ír, hogy a helyiek szerint a tulajdonos egy olyan helyi vállalkozó, aki a gödi Fidesz nagy szponzora. Emellett bemutat egy táblát, hogy a generálkivitelező egy szintén csepeli székhelyű, két magánszemély tulajdonában álló cég, a Regiko kft.

„A bölcsődézés is egy elkövetési mód lett napjainkban”, írja Hadházy. És hogy pontosan hogyan is működik ez a rendszer, arról tavaly szeptemberben itt írtunk bővebben.