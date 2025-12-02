A Völner–Schadl vesztegetési per idei utolsó tárgyalásán Völner Pál visszakapta ügyvédi jogosítványát

A Völner–Schadl vesztegetési per idei utolsó bírósági tárgyalási napján az ügy egyik főszereplője, a másodrendű vádlott Völner Pál egykori igazságügyi államtitkár visszakapta ügyvédi jogosítványát, írja a HVG. A lap szerint kedd reggel helyezték ismét aktív státuszba Völnert a Magyar Ügyvédi Kamara honlapján.

Fotó: Kristóf Balázs/444

A lap úgy tudja, hogy a vesztegetési perben eljáró Fővárosi Törvényszék néhány napja döntötte el az ügyvédi státusz visszaadását Völner, illetve ügyvédje beadványára. Az indítványukkal az ügyészség nem értett egyet. A HVG értesülései szerint Völner beadványát két Komárom-Esztergom megyei önkormányzat, a megyében működő több vállalkozás és egy református hittanoktató is megtámogatta, mondván: megbízásokat adnának Völnernek.

Varga Judit volt államtitkárát még 2022. október végén, a vádirat benyújtása után függesztették fel ügyvédi hivatásából. A vádiratban az ügyészség nyolcéves szabadságvesztést kért rá, továbbá azt, hogy örökre tiltsa el a bíróság a jogi egyetemi végzettséghez kötött tevékenységektől. Vagyis, ha a jogerős ítéletben is ez áll majd, akkor többé soha nem dolgozhat ügyvédként.

A volt fideszes politikust azzal vádolják, hogy alkalmanként 2-5 millió forintnyi, összesen mintegy 80 millió forintnyi vesztegetési pénzt fogadott el Schadl Györgytől azért, hogy segítse őt a végrehajtókkal, végrehajtási ügyekkel kapcsolatos céljai elérésében.