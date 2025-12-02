Elnézést kért stílusáért a bazmegező Takács Péter

Takács Péter egészségügyi államtitkár megtekinti a felújított kórházat Miskolcon 2025. április 13-án. Fotó: Bankó Gábor/444

Takács Péter egészségügyi államtitkár elnézést kért a stílusa miatt, miután a 444 nyilvánosságra hozta egy kisgyermekes apával folytatott Messenger-beszélgetését. Takács azt írta a Facebookon, hogy bár az üzenetváltás magánbeszélgetésen történt, a stílusa akkor is hiba volt. Üzenetei tartalmi részét viszont továbbra is vállalja.

Takács múlt pénteken csetelt egy apával, aki a Szent János Centrumkórház elromlott fűtési rendszere miatt kérte számon az államtitkárt. Takács többek között a következőket írta:

Úgy bazmeg, hogy elromolhat bármi, amit használnak! Ha elhiszed, hogy Magyar Péter istencsászár parancsára majd a büdös életben SOHA SEMMI nem romlik majd el, akkor jó hülye vagy! A műszakisok dolgoznak rajta, amint tudják, megcsinálják.

Neked olyan szinten mosta át az agyad a libsi propaganda, hogy kár lenne bármit is írnom. 15 év se lenne elég, hogy …értsd! TIZENÖT ÉV IS KEVÉS LENNE!

Sajnos ez ilyen. Hidd el, nem direkt szopatjuk a kisgyerekes családokat. Megjegyzem az összes gyerekemet oda hordom én is.

Takács már cikkünk megjelenése előtt reagált a történtekre. Stílusát akkor „keményebb hangvételnek” jellemezte, az apát pedig azzal vádolta, hogy egy „tiszás troll”, aki zaklatja.

Az ügyre Magyar Péter is reagált. A Tisza Párt elnöke azt írta a Facebookon, hogy Takács alpári stílusban alázta meg egy sérült kisgyermek apját. Szerinte „Semmelweis Ignác hazájában Takács Péter egy percig sem maradhat tovább egészségügyi vezető”.