Betört az italboltba, széttörte és megitta az alsó polcos whiskyket, majd kidőlt a vécében a virginiai mosómedve

Ezekben a nehéz időkben sokan nyúlnak az alkoholhoz – olykor akkor is, ha élelmiszerre így már nem is marad pénzük. Nem kell tehát nagyon meglepődni, hogy az egyik virginiai mosómedve az ashlandi kisbolt helyett az italboltba tört be a napokban.

A betörő a mennyezet feletti térből zuhant a padlóra, majd miután feltápászkodott, nekiállt szétzúzni az alsó polcos whiskyket, scotchokat. A padlóra loccsant alkoholtól végül annyira berúgott, hogy másnap a mosdóban kiterülve talált rá a bolt egyik alkalmazottja.

„Újabb nap egy állatmentő tiszt életében” – mondta a helyszínre érkező Samantha Martin. Az állatot befogadó állatvédelmi hatóságok az esetet követően rövidesen közölték, hogy pár óra alvás után a másnaposságot és talán némi lelkiismeretfurdalást leszámítva az állatnak nem esett bántódása. (CNN)