Pár órával őrizetbe vétele után szabadon engedték az Európai Bizottság korábbi alelnökét

Federica Mogherinit kihallgatása után szabadon engedték, miután őrizetbe vették az EU közbeszerzési csalás ügyében folytatott nyomozása során – írja az Agenzia Italia. Az Európai Bizottság korábbi alelnökét órákkal korábban, kedden vették őrizetbe, miután a belga hatóságok házkutatást tartottak magánlakásokban és az Európai Külügyi Szolgálat (EEAS) és a College of Europe irodáiban egy olyan csalási ügy miatt, ami egy diplomatákat képző akadémia létrehozásához kapcsolódik.

Mogherinit korrupció gyanúja miatt vették őrizetbe, majd éjjel egy óra körül már el is engedték, ahogy Stefano Sannino olasz nagykövetet is szabadon engedték kihallgatása után. A lap azt írja, azért, mert esetükben nem áll fenn a szökés veszélye.

A nyomozóhatóság az Európai Unió Diplomáciai Akadémiáját vizsgálja, amit az EU tagállamainak kezdő diplomatáit képző program, a College of Europe irányít. Az elmúlt években mindkettőben dolgozott az Európai Bizottság korábbi alelnöke, Federica Mogherini.