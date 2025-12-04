A Pentagon belső vizsgálata szerint is veszélyeztethette amerikai katonák életét a hadműveletekről csetelő miniszter

Kormányülés december 2-án Fotó: CHIP SOMODEVILLA/Getty Images via AFP

Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter veszélybe sodorhatta amerikai katonák biztonságát, amikor egy nem biztonságos alkalmazást használt, hogy megvitassa a jemeni militánsok ellen tervezett támadást – erre jutott a Pentagon belső ellenőrző szervének jelentése.

A márciusi támadás nagyon pontos részleteit egy Signal csetcsoportban osztotta meg Hegseth, amelyben benne voltak az amerikai kormány illetékes vezetői, de véletlenül felvettek egy újságírót is. A belső vizsgálat eredményét csak később hozzák nyilvánosságra, de annak egyes részei persze kiszivárogtak.

Hegseth már reagált is a megjelent cikkekre: „Semmi titkos információ. Teljes felmentés. Az ügy lezárva. A hutik behódolásig bombázva.”

Ez a hablaty arra vonatkozik, hogy a belső jelentés – amelyet demokrata és republikánus képviselők közösen kezdeményeztek – nem mondta ki, hogy minősített adatokat hozott nyilvánosságra a védelmi miniszter. Ami akár igaz is lehet, mert, ahogy arra a jelentés rámutat, azt személyesen Hegseth dönti el, mi számít minősített adatnak. Azt viszont épeszű ember nem vitathatja, hogy nem optimális, ha egy katonai akció pontos koordinátái random idegenek tudomására jutnak még a bevetés előtt. Demokraták ezért ismételten lemondásra szólították fel a minisztert.

Az, hogy a Trump-adminisztráció vezetői milyen felelőtlenül bánnak érzékeny adatokkal, most különösen forró téma, hiszen az amerikai-orosz béketárgyalók bizalmas beszélgetéseinek szó szerinti leiratai is a médiában kötöttek ki. (BBC, Reuters)