Egy hét alatt 12-16 százalékkal nőtt az akut légúti betegek és influenzásnak tűnő betegek aránya

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ adatai alapján egy hét alatt látható mértékben nőtt az influenzaszerű megbetegedések és akut légúti fertőzések becsült száma.

A november 24-30. közötti 48. héten 26300 fő fordult orvoshoz influenzaszerű és 210400 fő akut légúti fertőzés tüneteivel. A légúti figyelőszolgálat keretében kijelölt 24 kórház adatai alapján 90 főt vettek fel kórházba súlyos, akut légúti fertőzés miatt, közülük 9 fő részesült intenzív/szubintenzív ellátásban.

Az influenzaszerű megbetegedés miatt orvoshoz fordult betegek országosan becsült száma a 48. héten 275 fő volt 100 ezer lakosra. Ugyanez a mutató az előző héten 232,2 fő volt 100 ezer lakosra. Vagyis körülbelül 16 százalékkal emelkedett a betegek aránya.

Az akut légúti megbetegedés miatt orvoshoz fordult betegek országos száma a 48. héten 2195 fő volt 100 lakosra. Ugyanez a mutató az előző héten 1939,7 fő volt 100 ezer lakosra. Vagyis körülbelül 12 százalékkal emelkedett a betegek aránya.