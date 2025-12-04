Már a fideszes kockáknak is van Digitális Polgári Körük

A Fidesz újabb Digitális Polgári Kör alapításával folytatja a digitális honfoglalást. Ezúttal a gamerek és e-sportolók támogatására jött létre egy szervezet, a Gamer Digitális Polgári Kör.

A dpk leírása szerint „azoknak szól, akik nemcsak játszani akarnak, hanem készek fejlődni, versenyezni és a Magyar E-Sport Szövetséggel közösen építeni a hazai gamer és e-sport kultúrát”. Az alapítók célja, hogy segítsenek „tudatos döntéseket hozni a játékban, az online közösségekben és a digitális világban”.

Az alapítók között fideszes politikusok és gamervezetők egyaránt vannak. Előbbiek közül az I. kerület polgármestere, Böröcz László és a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára, Panyi Miklós a legismertebb. Utóbbiakat pedig többek között Kolozsi Patrik, a Magyar Gamer Szövetség elnöke és Dr. Vlad Marinescu, a Nemzetközi E-Sport Szövetség volt elnöke képviseli. A legismertebb alapító pedig Nacsa Olivér humorista.