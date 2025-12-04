Megint összement néhány termék a boltokban

A boltokban újabb termékek jelentek meg kisebb csomagolással – írja a Portfolio. Most macskaeledel, édesség, chips és kolbász is zsugorodott. A lap összeszedte a konkrét változásokat:

A Knorr zöldborsmártás alap kiszerelése az Unilever Magyarország Kft. bejelentése alapján 1,2 kilogrammról mindössze 0,66 kilogrammra zsugorodott, ami 45 százalékos csökkenést jelent.

A Spar Hazai Szeretem csípős parasztkolbász és a Spar Hazai Szeretem csemege parasztkolbász egyaránt 400 grammról 300 grammra váltott, ami 25 százalékos zsugorodásnak felel meg.

Az Aldi által forgalmazott Frutti di Mare jelent meg kisebb kiszereléssel: a tengergyümölcsei-mix 450 gramm helyett már csak 350 grammot nyom. Ez 22,2 százalékos csökkenést jelent.

A Belgian Milk No Sugar táblás tejcsokoládé és a The Belgian Dark No Sugar táblás étcsokoládé egyaránt 100 grammról 70 grammra csökkent, ami 30 százalékos mérséklődést takar.

Az Aldiban az Intersnack Nederland B. V. által gyártott mogyoróvaj, amely 350 gramm helyett most már 340 grammos kiszerelésben kapható (-2,9 százalék).

A Magnarius Kft. által forgalmazott Gama mosógél minden illatvariánsban – így a citrusos, floral, marseille és original változatok – egységesen 2,2 literről 1,98 literre csökkentek, így 10 százalékkal kevesebb jut egy flakonba.

A Nestlé Hungária Kft. jelentette be, hogy a Friskies száraz macskaeledel három változata – a lazacos, a csirkés, illetve a marhával, csirkével és zöldségekkel készült verzió – egységesen érintett: 1 kilogrammos kiszerelése mostantól 0,8 kilogramm (-20 százalék)

A Tutti Élelmiszeripari Kft. által gyártott és bejelentett Tutti Instant kakaó italpor vitaminokkal és kalciummal 200 grammról 150 grammra váltott, így negyedével kisebb a doboz tartalma, mint korábban.

A Spar sajátmárkás terméke, a Spar sózott burgonya sticks zsugorodott jelentősen: 125 gramm helyett 90 gramm került a csomagolásba (-28 százalék).

A Penny által forgalmazott, a Krueger GmbH & Co. KG által gyártott Wellgood/Penny pezsgőtabletta 80 grammos kiszerelése 78,4 grammra változott, ami mindössze 2 százalékos mérséklődés.

A zsugorinflációnak is nevezett jelenségről azért érhetők el adatok, mert a jogszabály kötelezi a gyártókat és forgalmazókat, hogy bejelentsék a változást a hatóságoknak.