Megint összement néhány termék a boltokban

A boltokban újabb termékek jelentek meg kisebb csomagolással – írja a Portfolio. Most macskaeledel, édesség, chips és kolbász is zsugorodott. A lap összeszedte a konkrét változásokat:
- A Knorr zöldborsmártás alap kiszerelése az Unilever Magyarország Kft. bejelentése alapján 1,2 kilogrammról mindössze 0,66 kilogrammra zsugorodott, ami 45 százalékos csökkenést jelent.
- A Spar Hazai Szeretem csípős parasztkolbász és a Spar Hazai Szeretem csemege parasztkolbász egyaránt 400 grammról 300 grammra váltott, ami 25 százalékos zsugorodásnak felel meg.
- Az Aldi által forgalmazott Frutti di Mare jelent meg kisebb kiszereléssel: a tengergyümölcsei-mix 450 gramm helyett már csak 350 grammot nyom. Ez 22,2 százalékos csökkenést jelent.
- A Belgian Milk No Sugar táblás tejcsokoládé és a The Belgian Dark No Sugar táblás étcsokoládé egyaránt 100 grammról 70 grammra csökkent, ami 30 százalékos mérséklődést takar.
- Az Aldiban az Intersnack Nederland B. V. által gyártott mogyoróvaj, amely 350 gramm helyett most már 340 grammos kiszerelésben kapható (-2,9 százalék).
- A Magnarius Kft. által forgalmazott Gama mosógél minden illatvariánsban – így a citrusos, floral, marseille és original változatok – egységesen 2,2 literről 1,98 literre csökkentek, így 10 százalékkal kevesebb jut egy flakonba.
- A Nestlé Hungária Kft. jelentette be, hogy a Friskies száraz macskaeledel három változata – a lazacos, a csirkés, illetve a marhával, csirkével és zöldségekkel készült verzió – egységesen érintett: 1 kilogrammos kiszerelése mostantól 0,8 kilogramm (-20 százalék)
- A Tutti Élelmiszeripari Kft. által gyártott és bejelentett Tutti Instant kakaó italpor vitaminokkal és kalciummal 200 grammról 150 grammra váltott, így negyedével kisebb a doboz tartalma, mint korábban.
- A Spar sajátmárkás terméke, a Spar sózott burgonya sticks zsugorodott jelentősen: 125 gramm helyett 90 gramm került a csomagolásba (-28 százalék).
- A Penny által forgalmazott, a Krueger GmbH & Co. KG által gyártott Wellgood/Penny pezsgőtabletta 80 grammos kiszerelése 78,4 grammra változott, ami mindössze 2 százalékos mérséklődés.
A zsugorinflációnak is nevezett jelenségről azért érhetők el adatok, mert a jogszabály kötelezi a gyártókat és forgalmazókat, hogy bejelentsék a változást a hatóságoknak.