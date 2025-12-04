Súlyos bántalmazásokról szóló panaszokat vizsgálnak a Hűvösvölgyi Gyermekotthonban a Direkt36 szerint

2025 nyarán a Hűvösvölgyi Gyermekotthon több lakója is arról számolt be, hogy verbális, érzelmi és fizikai bántalmazások érték őket és más gyerekeket az állami fenntartású intézményben – írja a Direkt36.

Fotó: Google maps

Az egyik gyerek arra panaszkodott, „kutyageci”-nek szólította az egyik gyerek felügyelő (ezt a gyerek közeli hozzátartozója is hallotta egyszer, mikor ment el egy látogatásról), és állította azt is, hogy hogy több esetben olyan fenyegetően léptek fel vele szemben, hogy bepisilt félelmében. Állítása szerint az egyik eset akkor történt, mikor a vezető kiabált vele, aki elől az ágy alá is bebújt.

A fiú az őt és másokat ért bántalmazásokról a gyámjának számolt be, aki szinte azonnal átvitte máshova. A gyám készített egy jelentést is, amiben leírta, hogy a fiú állítása szerint az egyik gyerekfelügyelő megalázó módon csicskáztatja a gyerekeket, és olyanokat mond, hogy „ugorj, nyald le az asztalt, de azonnal!”, vagy „ha nem viselkedsz jól, akkor tenni fogok azért, hogy zárt intézetbe kerüljél, ahol majd lesz seggbekuki!”

Állítólag olyasmivel is fenyegetőzött, hogy akadályozni fogja a gyerek kapcsolattartását a családtagjaival. Előfordult az is, hogy egy gyereknek az aulában kellett aludnia.

A gyerekek és az őket képviselő gyámok jelzései után több különböző intézmény is vizsgálatot indított, de egymásnak némileg ellentmondó megállapításokat tettek. Az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat budapesti Meghallgató és Terápiás Központjában három fiút hallgattak meg, majd leírták, hogy mindhárman rendszeres fizikai, verbális, érzelmi bántalmazásról számoltak. Megállapították, hogy az állítólagos bántalmazások „nem kötődnek csupán egy emberhez, hanem több szakellátót érintenek, melyek alapján a gyermekotthon működésében olyan rendszerszintű, működésbeli diszfunkciók rajzolódtak ki, melyek az ott nevelkedő többi gyermek testi-, lelki-, érzelmi biztonságát is veszélyeztetik”.

A gyermekotthont fenntartó intézmény is indított eljárást. Ott arra jutottak, hogy az elmondott bántalmazás nem állapítható meg, bár az nem derült ki, hogy itt is meghallgatták-e a gyerekeket. A vizsgálat végén mindenesetre a Hűvösvölgyi gyermekotthon vezetőjét és az egyik gyerekfelügyelőt indulatkezelési és kommunikációs tréningre küldték.

A rendőrség kiskorú veszélyeztetésének gyanújával eljárást indított, de még nincs gyanúsított. A lap kereste az érintett dolgozókat, intézményeket és azok fenntartóit, de nem kaptak választ.