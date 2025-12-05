120 millió euróra bírságolta az X-et az Európai Bizottság

Az Európai Bizottság 120 millió euró összegű bírságot szabott ki az X-re a digitális szolgáltatásokról szóló rendeletet szerinti átláthatósági kötelezettségek megsértése miatt. A Bizottság kifogásolta többek között az X-en használatos „kék pipa” megtévesztő dizájnját, a hirdetési adattár átláthatatlanságát, valamint azt, hogy nem biztosítottak hozzáférést kutatók számára a nyilvános adatokhoz.

Fotó: ROMAIN DOUCELIN/Hans Lucas via AFP

A digitális szolgáltatásokról és a digitális piacokról szóló jogszabály célja, hogy biztonságosabb digitális teret teremtsen, ahol védik a felhasználók alapvető jogait, és egyenlő versenyfeltételeket teremtsen a vállalkozások számára.