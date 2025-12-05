444 kalendárium #5: Nyolc év nyomozás után eljutottunk a rendszer titokzatos háttéremberéig

„2017-ben, amikor az utcán elkezdtem sorszám nélküli parkolójegyek után rohangálni, nem nagyon gondoltam, hogy majd nyolc év múlva érek a történet végére, akkor áll össze a kép, és azt meg végkép nem sejtettem, hogy a hosszú lánc legvégén a brit arisztokraták életét élő, MCC-alapító áll majd” - írta Ács Dániel, miután megjelent A Nagymester mögött állt egy nála jóval nagyobb mester című cikke.
Az említett MCC-alapító a hírekben ritkán szereplő Tombor András. A cikk arról szól, hogyan kapcsolódott a BKV-ba beépülő bűnszervezet (amiről a kalendáriumban még külön is lesz szó) és a parkolási maffia a hatalom legfelsőbb köreihez - ennek a történetben pedig kulcsszereplője, a rendszer titokzatos háttérembere Tombor András.
A történetről podcastot is készítettünk:
Többen is arról vallottak, hogy F. Zsolt, aki a vád szerint a BKV-ba és a parkolásba beépült bűnszervezetet vezetett, és egy rakás politikust lefizetett, az Orbán-rendszer egyik legtitokzatosabb háttéremberét képviselte.
Ki vette át Simicska Lajos helyét a fővárosban a G-nap után? Ki volt a két kápó Tarlós alatt? Hogy lehet, hogy szinte csak szocialisták ülnek a vádlottak padján a Nagymester-perben? Milyen fideszes belharcok folytak a budapesti pénzek körül?