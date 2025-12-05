A Pantone a fehéret választotta az év színének

A Pantone a 2026-os év színek a Cloud Dancer névre keresztelt, „kiegyensúlyozott fehéret” választotta. A Pantone 11-4201 Cloud Dancer a szakértők szerint „a nyugalom és a béke suttogásaként működik egy zajos világban”. Az év színének 1999-es első kiválasztása óta ez az első alkalom, hogy a fehérre esett a választás.

2026 színe: a fehér Fotó: Pantone

Az év színét egy szakértői csapat választja ki, és célja, hogy „felhívja a figyelmet a kultúra és a színek közötti kapcsolatra” – állítja a cég. Az idei választás a nyugalmat hivatott képviselni, amire a Pantone szerint mindig is szükség van „egy felfordult társadalomban”.

„A Cloud Dancer egy üres vászonhoz hasonlóan a tiszta lap iránti vágyunkat jelképezi. Lefejtjük az elavult gondolkodás rétegeit, és új megközelítések előtt nyitjuk meg az utat” – áll a Pantone közleményében. Leatrice Eiseman, a Pantone Color Institute ügyvezető igazgatója szerint „a minket körülvevő kakofónia elsöprővé vált, és egyre nehezebb meghallani belső hangunkat. A Cloud Dancer a leegyszerűsítés tudatos kijelentéseként fokozza a koncentrációnkat, és felszabadítja a külső hatások zavaró tényezőitől.” (Time)