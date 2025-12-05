Az orosházi Fidesz frakcióvezetőjének cégét érintő nyomozás indult csalás gyanúja miatt

A Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság Gazdaságvédelmi Osztálya csalás gyanúja miatt nyomozást indított az Indevox Kft.-t érintően, mely szoftverfelhasználói jogokat értékesített az orosházi polgármesteri hivatal részére – értesült a 24.hu. A cég egyedüli tulajdonosa és ügyvezetője is az orosházi Fidesz frakcióvezetője, Lövei Ferenc Mihály.

A nyomozás azt követően indult, hogy a város jegyzője hivatalból feljelentést tett, mivel szerinte az Indevox megtévesztette az önkormányzatot, illetve valótlan tartalmú dokumentumot állított ki.

A cég 2022 és 2025 között adott el az önkormányzatnak informatikai licenceket, pontosabban a német Univention GmbH informatikai vállalat termékeit. Egy belső vizsgálat során kiderült azonban, hogy a szoftverlicencek érvényességét igazoló tanúsítványok dátumai és adatai több esetben nem egyeztek a szerződésekben szereplő időtartammal. Több lincenc nem volt valódi, vagy nem volt a német tulajdonos által nyilvántartva, illetve bizonyos időszakokra két különböző szerződés is készült.

A jegyző ezért megkereste a német céget, amely közölte, az Indevox-szal 2024 januárjában lejárt a szerződésük, mindezek ellenére a magyar cég továbbra is úgy járt el, mintha lenne joga a termékek értékesítésére.

Az így okozott kár nagysága a hivatal számítása szerint 13 427 025 forint. A jegyző a feljelentésben kérte, hogy az elkövetőt kötelezzék az okozott kár megtérítésére.