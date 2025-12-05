Hat napig leste az új-zélandi rendőr a tolvajt, aki lenyelt egy Fabergé-tojásmedált

Az új-zélandi rendőrség pénteken jelentette be, hogy sikerült visszaszerezniük egy gyémántokkal kirakott Fabergé-tojásmedált - írja az MTI.

Nem volt egyszerű dolguk, azt azért meg kell hagyni. A múlt héten vették őrizetbe azt 32 éves férfit, aki a gyanú szerint lenyelte a tojás alakú medált, ami egy ékszerüzletben volt kiállítva Aucklandben, Új-Zéland északi részén.

A hatóság egy rendőrtisztet rendelt ki a gyanúsított megfigyelésére, amíg a természet megteszi a dolgát, és a mintegy 20 ezer amerikai dollárra becsült ékszer visszakerül a tulajdonosához.

A természet üzembiztosan (bár nem túl gyorsan) tette a dolgát, a rendőrség pedig visszaszerezte az ékszert, amit az elkövetővel együtt őrizetben tartanak.

A tojásmedálról annyit tudni, hogy különleges darab, az az 1983-ban készült Polipka (vagyis Octopussy) című James Bond-film ihlette, amelynek cselekménye egy Fabergé ékszerész által készített tojás köré íródott. A Fabergé ékszerház weboldala szerint a 18 karátos aranyból, gyémántokból és zafírból készült kis tojás belsejében egy apró polip rejtőzik. Itt van róla egy kép, és most mindenki képzelje el, ahogy hat napig várja a tolvaj és a rendőr, hogy végre újra felbukkanjon.

Belülről is megtekinthető: