Hozzájárult a bíró az Epstein-akták nyilvánosságra hozatalához

Elrendelte az ügyben eljáró floridai bíró a Jeffrey Epstein ügyében tartott nyomozás közel két évtizedes iratait, helyt adva az amerikai igazságügyi minisztérium kérésének.

A Kongresszus novemberben fogadta el a törvényt, mely elrendelte az Epstein elleni nyomozás összes iratának nyilvánosságra hozatalát. Ezzel megvéltozott a jogi helyzet, hiszen egy hasonló minisztériumi kérelmet augusztusban még elutasított a bíróság - ezt azonban az új törvény felülírta.

A mostani végzés a 2005-ben és 2007-ben folytatott nyomozás esküdtszéki jegyzőkönyveinek nyilvánosságra hozataláról szól. Az az ügy akkor az ügyészséggel kötött megállapodással zárult. Epstein kisebb mértékű prostitúciós vádakban bűnösnek vallotta magát, cserébe megszüntették a vádemelést - azóta is vitatott, hogy kerülhette el az ismert pedofil a szexkereskedelemmel kapcsolatos vádakat.

Az amerikai igazságügyi minisztérium a mostani aktákon túl Epstein 2019-es és Maxwell 2021-es szexkereskedelemmel kapcsolatos ügyeinek dokumentumainak nyilvánosságra hozatalát is kéri.

Donald Trump a múlt hónapban írta alá az Epstein-akták átláthatóságáról szóló törvényt, noha korábban elutasította a dokumentumok nyilvánosságra hozatalát. A törvény kötelezi az igazságügyi minisztériumot, az FBI-t és a szövetségi ügyészeket, hogy legkésőbb december 19-ig hozzák nyilvánosságra az Epsteinnel kapcsolatos nyomozati anyagokat - legalábbis azokat, amelyek nem veszélyeztetnek még folyamatban lévő nyomozásokat.

