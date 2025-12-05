Kilencéves nevelt lányát molesztálta, 13 és fél évet kapott

Élettársával közösen nevelte annak gyermekét egy középkorú férfi, a kislány édesanyja azonban 2023 márciusában elhunyt. Néhány héttel később egyik este a kilencéves kislány bement a férfi szobájába, és megkérte arra, hogy aludjon mellette, mert hiányzik neki az anyukája. Miközben egymás mellett feküdtek az ágyon, a férfi a nevelt lánya ruhája alá nyúlt, simogatni kezdte őt, majd a gyermek akarata ellenére szexuális cselekményt végzett vele.

Az elsőfokú bíróság a férfit szexuális erőszak bűntette miatt 13 és fél éves fegyházbüntetéssel sújtotta, kizárva őt a feltételes szabadság lehetőségéből, és végleges hatállyal eltiltotta minden olyan tevékenységtől, amely kiskorúakhoz köthető. Az elsőfokú ítélet nem jogerős, ellene a férfi és védője elsősorban felmentésért, másodsorban enyhítésért fellebbezett. A Szegedi Fellebbviteli Főügyészség álláspontja szerint az elsőfokú ítélet megalapozott, az elkövető cselekményének minősítése törvényes és a kiszabott büntetés is arányos, ezért annak helybenhagyását indítványozta.

Az ügyben másodfokon a Szegedi Ítélőtábla dönt. (MTI)