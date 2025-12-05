Lefejezték Tito szobrát Szlovéniában

Tito marsall bronzszobra a mai napig a jugoszláv vezetőről elnevezett téren állt a szlovéniai Velenjében, az egykori jugó iparvárosban. Egészen csütörtökig, amikor egy a környéken élő férfi úgy gondolta, hogy itt az ideje levágni a fejét, betenni a csomagtartóba és elhajtani vele.

Messzire nem jutott: egy járókelő szemtanúja volt, hogy egy nagy fémtárgyat emel be az egyébként két különböző horvát rendszámmal ellátott kocsiba – a hatóságok pedig rövid időn belül megállították, azonosították és elfogták az elkövetőt, aki ellen rongálás miatt indítottak eljárást – írja az MTI.

A velenjei önkormányzat minél gyorsabban helyre akarja állítani Antun Augustincic horvát szobrász hatméteres alkotását, és azt hangsúlyozzák, hogy Velenjében nincs helye vandalizmusnak és a kulturális örökség elleni támadásoknak.

Velenjében mint egykori iparvárosban ma is sok a többi volt jugoszláv tagköztársaságból származó lakos, de a jugó nosztalgia máshol is erős: egy 2010-es évek közepi felmérés szerint a szlovének 45 százaléka szerint több hátránnyal járt Jugoszlávia felbomlása, mint amennyi előnnyel. Az egyedüli exjugoszláv tagköztársság, ahol a közvélemény többsége szerint jó ötlet volt az önállósodás, Horvátország. Josip Broz Tito 1947-től 1980-ig volt Jugoszlávia vezetője.