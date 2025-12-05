Ne stresszeld szét magad idén karácsonykor (vagy legalább próbáld meg túlélni)

Itt van az év legszebb időszaka - vagy legalábbis ezt sugározza felénk minden, ami szembejön velünk reklámok, Facebook-posztok, és nosztalgikus emlékek formájában. Most kell nagyon boldognak lenni, lelassulni, megélni minden gyönyörű pillanatot. Stbstbstb.

A karácsony közeledte azonban - nem függetlenül ettől az elvárástól, miszerint most aztán igazán nagyon, de nagyon legyünk boldogok - könnyen válhat végtelen stresszforrássá.

Ennek egyébként viszonylag egyszerű az oka: mert a nagy boldogságról alkotott általános képbe beletartozik, hogy egy tükörsimára suvickolt otthon kellős közepén, ajándékhegyek árnyékában, finomságoktól roskadozó asztalok és lágyan zengő karácsonyi slágerek mellett ünnepeljünk szeretteinkkel.

Csakhogy azt a lakást valakinek tükörsimára is kell suvickolnia, az ajándékhegyeket meg is kell venni, a húszféle aprósüteményt meg is kell sütni, hogy a halászléről már igazán ne is beszéljünk, szép dolog a halpasszírozás. És ki ne kapna agyérgörcsöt, amikor százhetvenhatodszorra is meg kell hallgatnia a Csendes éjt? Ja, és akkor még ott van a család is, a felpörgött gyerekek, az évente egyszer látott távoli rokonok, a közeli rokonok, akiknek jobb lett a bejglije és egyenesebb a karácsonyfája, és persze mi magunk karikás szemmel, őszülő halántékkal, halálra fáradva. Éljen az ünnepi szezon, a meghitt kikapcsolódás.

De megéri? Akkor semmiképpen, ha tortúrának érezzük az egész ünnepet. Nézzük is sorban, mi mindent kéne elkerülnünk.

1. Megrepedt a süti. Ferde a fa. Elfogyott a ponty a piacon.

Ezek azok a dolgok, amiken rengetegen stresszelünk. De tök őszintén: a bejgli ízén ugyan mennyit változtat, ha ki van nyílva? A nagyié is mindig kinyílik, nem? A fa mindig ferde, de ha ki van kötve a polchoz, nem jön a Jézuska? Ponty. Hát, igen. Ha az elfogy, akkor sem lesz katasztrófa az ünnep, tényleg. Legalább ki lehet próbálni valami újat a karácsonyi menüben, ha a jó oldalát akarjuk nézni a dolognak.

És amúgy ez a lényeg: ahelyett, hogy külső elvárásoknak akarnál megfelelni, egyszerűen koncentrálj arra, hogy az ünnep akkor is tud szép lenni, ha a süti úgy néz ki, mint amin átgyalogolt egy tehéncsorda.

Az olyan külsőségek, mint egy sütemény kinézete, vagy az ünnepi asztalra kitálalt ételsor hosszúsága, legfeljebb arra jók, hogy az elképzelt, mindenki által sulykolt tökéletes karácsony ideájával nyomasszák az embert. De nincsen olyan, hogy tökéletes karácsony. Karácsony van, ami akkor tökéletes, ha te jól érzed magad benne.

Persze, van, hogy az ember attól érzi magát tökéletesnek, hogy szépre süti a bejglit, és fel tudja tálalni a halászlevet. Ez is nagyon fontos, és ha összejön, hatalmas boldogság. De ha valami nem tökéletes, csinálj belőle egy máshogy szép emléket.

Jó tudni: A Yettel idén is készített felmérést*, amiben azt a kérdéskört járták körül: kinek milyen a tökéletes karácsony, és mi okoz nehézséget az ünnepi készülődés során. Mint ebből kiderült, tízből négy válaszadónak a megfelelő ajándék kiválasztása, tízből háromnak pedig a karácsonnyal kapcsolatos kiadások jelentenek leginkább problémát. A válaszadók ötöde emellett nehezen tudja betartani az előzetesen tervezett költségkeretet. A nőknél és a harmincas korosztálynál pedig jellemzőbb az is, hogy fennakadást okoz, hogy kevés idejük van az ünnepi készülődésre.

Pro tipp: Nézz karácsonyi főzőműsorokat, olvasd el az összes karácsonyi főzős magazint, nézd meg, mások milyen szép ételeket főznek. Aztán csinálj egy sajtos-tejfölös tésztát, azt nem lehet elrontani, és gyorsan kész van.

2. Jön a család nagyja, kész káosz lesz minden.

Ez a legnehezebb része. A nagy család nagy öröm - szól az általános vélekedés. De őrült nagy stressz is, hisz mindenkinek megfelelni azt jelenti, hogy az ember széthajtja magát, és a végén valami katasztrófa úgyis beüt.

Ilyenkor az ember tényleg úgy érzi, hogy hatalmasat kell villantania, mindenkit el kell kápráztatnia. A legnehezebb ilyenkor nemet mondani, határokat húzni. De nem lehetetlen, ha az ember előre készül rá fejben. Egyszer minden vacsorának vége van, egyszer úgyis mindenki hazamegy. Ha addig kibírod, este még mindig benyomhatsz egy karácsonyi filmet vagy egy nem karácsonyi sorozatot, bármit, amivel levezetheted a feszültséget. Jutalmazd meg magad, ha túl vagy a nehezén.

Jó tudni: Szintén a kutatásból derül ki, hogy a közösségi médiát használók csaknem háromnegyede gondolja úgy, hogy karácsonykor inkább a szeretteinkkel kellene tölteniük az időt, nem pedig a közösségi médiában elhitetni, mennyire tökéletes a karácsonyuk. Közülük nagyjából minden harmadik ember egyetért azzal, hogy fontosabb, hogy a szeretett személyekkel töltsék az időt karácsonykor a posztolás helyett, mégis ezzel együtt szívesen oszt meg képet a közösségi médiában a jól sikerült karácsonyi pillanatokról. A többség kritikus azokkal a karácsonyi posztokkal kapcsolatban, amik túl idillinek állítják be az ünneplést, viszont a válaszadók 44 százaléka még így is szívesen megnézi mások karácsonyi képeit a közösségi médiában, és majdnem ugyanennyien (41%) szívesen osztanak meg a jól sikerült ünnepi pillanataikról képeket.

Pro tipp: Ha le kell kötni egy rakás gyereket, szerezz be egy LEGO-készletet, akár karácsonyi tematikájút. Aztán építsetek belőle bármit, ami jól esik. De ugyanígy jó lehet egy Playstation / Xbox ajándékkártya is, ha az ünnepek lecsengése után is szeretnél egy kis nyugalmat - magadnak.

3. Idén úgy alakult, hogy nincs kivel ünnepelned, vagy csak kevesen lesztek, pedig te a nagy karácsony híve vagy.

Ez egy másik pont, amivel sokan szembesülnek. És igen, borzasztóan nehéz. De nézd a jó oldalát: szóvá teszi bárki, ha kinyílik a bejglid? Kell egyáltalán bejglit sütnöd, ha amúgy nem is szereted? Nem, nem kell semmi olyasmit csinálnod, amihez nincs kedved. Ez persze nem pótolja a társaságot, ha az hiányzik. De egy kis énidő is jól tud jönni, pláne az év végi hajtás után. Ebből is kihozhatod a lehetőségekhez képest a legjobbat. Pihenj, csináld azt, amit te szeretnél, nem kell igazodnod senki elvárásaihoz. Ugyanúgy betehetsz egy karácsonyi filmet, vagy ha megcsömörlöttél már, egy nem karácsonyi bármit. Hívj fel valakit, akinek szívesen kívánnál boldog karácsonyt. Vagy ne. Ahogy neked jól esik. Messze vagy a szeretteidtől, és nagyon hiányoznak? Nézzetek meg “együtt” egy filmet, cseteljetek, küldözgessetek egymásnak gyagyás karácsonyi mémeket. Attól, hogy messze vagytok egymástól, nem kell külön töltenetek az ünnepeket.

Bónusz: ha nem jön az egész család, nyugodtan töltheted kényelmes pizsiben is az ünnepeket.

Jó tudni: A kutatás azt is vizsgálta, hogy mik azok a kiadások, amiken a magyarok hajlandóak spórolni karácsonykor. A legtöbben a szórakozásra - például mozira, koncertre (37%) -, a karácsonyi dekorációra (29%) és az utazásokra, nyaralásokra (29%) fordított összegeket csökkentenék ilyenkor. A válaszadók ötöde a karácsonyi édességeken, süteményeken, az ajándékokon és a karácsonyfán is spórolna, negyedük pedig akár egyéb, nem karácsonyi tételeken is, miközben a szokásos havi kiadások újragondolásán tízből egy válaszadó gondolkozik el.

Pro tipp: Netflix/Spotify-előfizetés, könyvutalvány. Jól jöhet akkor is, ha csak magadat lepnéd meg, de nem csak neked van ám szükséged kikapcsolódásra. Márpedig egy kisebb filmmaratonnál/zenehallgatásnál/olvasgatásnál semmi sem kapcsolhat ki könnyebben. Ha meg nincs ötleted a tökéletes ajándékra, add meg a lehetőséget a szeretteidnek, hogy maguk válasszák ki, minek örülnének.

4. Már november eleje óta azon stresszelsz, kinek mit veszel.

Szintén neuralgikus pont. Ne kerteljünk: a karácsony a maga összes kellékével (az ajándékoktól a fán át a menüig) nem olcsó dolog. És akkor még ott van a nagy kérdés: kinek mit vegyél? A boltok tele vannak emberekkel, és neked fogalmad sincs, hogy hova menj, hogy olyasmit ajándékozz, aminek a megajándékozott is örül. A karácsony előtti időszak iszonyatos nyomást helyez ebből a szempontból is az emberre, hiszen azt kiabálja feléd minden, hogy örömet csak ajándékokkal lehet szerezni, és neked meg kell felelned ennek az elvárásnak.

De tényleg kell? Nem, ha neked ez megterhelő. Akár anyagilag, akár mentálisan. Persze, jó dolog, ha örömet akarunk szerezni a szeretteinknek. De a szeretteink valószínűleg annak jobban örülnének, ha nem mennénk tönkre (se anyagilag, se máshogy) a nagy karácsonyi tortúrában.

Élményekkel, közösen töltött idővel is tudunk örömet okozni a szeretteinknek. Vagy saját készítésű ajándékokkal - már ha van hozzá tehetségünk, és van kedvünk is hozzá, hogy ilyesmivel pepecseljünk. Ha nincs, akkor inkább hagyjuk. A lényeg: reálisan próbáljuk felmérni, hogy nekünk mire van kapacitásunk - és nem az legyen az elsődleges szempont, hogy mások elvárásainak megfeleljünk.

És hogy mi nehezíti az ajándékozók dolgát még? A válaszadók többsége (56%) jobban szereti, ha előre megbeszélt ajándék helyett meglepetést kap, másrészt viszont annak jobban örülnek, ha előzetesen tudják, mit szeretne kapni az ajándékozott (55%). Erre varrjunk gombot.

Jó tudni: A kutatásból az is kiderül, hogy a válaszadók átlagosan összesen 75 ezer forintot terveznek költeni karácsonyi ajándékokra, ami reálértéken kevesebb a tavalyi 77 ezres összegnél. Csökkent a nagyobb költést tervezők aránya, emellett a családok 45 százaléka 50 ezer forint alatti költést tervez, és mindössze tízből két válaszadó lépi át a 100 ezer forintos összeget. Emellett tavalyhoz képest nőtt azok aránya, akik egyáltalán nem terveznek ajándékot venni. Saját bevallásuk szerint ők soha nem szoktak karácsonyi ajándékot vásárolni (33%) vagy a megváltozott a pénzügyi helyzetük miatt döntöttek így (25%). Érdekes, hogy míg ajándékvásárláskor a legfontosabb szempont, hogy személyre szabott (58%), hasznos (47%) és megfelelő árú (35%) legyen, tavalyhoz képest nőtt annak a jelentősége, hogy egyedi (17 helyett 23%) és fenntartható (6% helyett 10%) ajándékot válasszanak az emberek - ez utóbbi kifejezetten a 18-29 éves korosztály számára fontos.

Pro tipp: Tényleg fogalmad sincs, mit vegyél?

Lényeg a lényeg: amikor úgy érzed, hogy rád omlik a nagy és szeretetteljes karácsony összes elvárása, állj meg egy pillanatra, és próbáld meg objektíven nézni a dolgot: minden évben van valami gebasz. Mindig lesz valami, ami nem olyan, mint ami a nagykönyvben meg van írva. De az ünnep akkor tud igazán teher lenni, ha ezeknek a külső/belső elvárásoknak kényszeresen próbálsz meg eleget tenni.

A karácsony egy szép ünnep. Akkor is, ha sokan vagytok, és akkor is, ha csak kevesen. Akkor is, ha szürrealista alkotást sütsz, és akkor is, ha egyáltalán nem sütsz semmit. Találd meg a tökéletlenségben rejlő nyugalmat.

Boldog - és stresszmentes! - karácsonyt!

* A Yettel kutatása 1000 fő megkérdezésével zajlott 2025. október és 2025. október 27. között. A minta reprezentatív a 18-69 éves magyar lakosságra nem, életkor, régió és településtípus szerint (Impetus research).