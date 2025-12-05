Szigorítaná a Fidesz a külföldi finanszírozás tiltását a választás előtt

Kétharmados többséget igénylő módosító indítványt nyújtott be a pártok gazdálkodásáról a kormánypárti Fazekas Sándor, amivel a közvetett külföldi kampányfinanszírozást akarja még inkább ellehetetleníteni. Az indoklásban a 2022-es DatAdat-ügyre hivatkozik a kormánypárt, mondván, az ahhoz hasonló forgatókönyvet akarják kizárni. A változtatással az előtt zárnák be a kiskaput, hogy egy kampányt úgy fizessenek külföldről, hogy az a juttatás nem közvetlenül a támogatott pártnak megy.

„A 2022-es országgyűlési választási kampányban a baloldali pártszövetség választási kampányát külföldi pénzből, magyar jogi személyeken keresztül finanszírozták. A módosítás célja az, hogy erre még egyszer ne kerülhessen sor”

- írja saját javaslatához Fazekas.

Az ügy, amire utal, DatAdat-botrányként híresült el a kormányközeli kommunikációban. Korábban a Fidesz már tett rá kísérletet, hogy Magyar Péteréket is összekenjék ezzel, bár a Tisza 2022-ben még egyáltalán nem létezett. A mostani törvényjavaslat alapján nem lenne meglepetés, ha újra a külföldi finanszírozás gyanújáról beszélnének az ellenzéki kampány kapcsán.

A kormány a 2022-es választásoknál is megpróbálta ráhúzni az ellenzékre az illegális kampányfinanszírozást, még a titkosszolgálat is készített erről egy jelentést. Eszerint az Action for Democracy 1,8 milliárd forinttal támogatta a Márki-Zay-féle Mindenki Magyarországért Mozgalmat, amiből aztán 1,4 milliárdot Szigetvári Viktorék DatAdat cégcsoportjának fizettek ki közösségi médiás támogatásra és tanácsadásra. Az ügy miatt a Fidesz az Állami Számvevőszékhez is fordult.

A külföldi finanszírozás vádját aztán a frissen alakult Tiszára is megpróbálták ráhúzni, a Szuverenitásvédelmi Hivatal ebben az ügyben indította a legelső vizsgálatát, a Magyar Nemzet pedig azt állította, hogy a DatAdat áll Magyar Péterék mögött - a kapcsolatot a cég és Magyar is tagadta.

A most benyújtott javaslat célja, hogy a közvetett, vagyis a ténylegesen támogatott pártnak nem direktben menő külföldi támogatásokat is egyértelműen megtiltsa. „A valójában párt részére történő, de leplezett hozzájárulások kiküszöbölése érdekében (...) a nem közvetlenül párt részére nyújtott, de párt irányításától nem függetlenül végzett, vagy párt arculattól nem megkülönböztethető módon végzett tevékenység a törvény által tiltott, nem pénzben nyújtott vagyoni hozzájárulásnak minősül, amennyiben azt külföldi forrásból finanszírozták” - áll a módosító indoklásában.