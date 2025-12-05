Világbajnok magyar bokszolót köröz a rendőrség

Körözést adott ki a rendőrség a 43 éves Káté Gyula ellen. Az egykor világbajnok bokszoló ellen december 2-án adták ki az elfogatóparancsot, Kátét az indoklás szerint kábítószer birtoklása miatt keresik.

A kisváltósúlyban versenyző Káté 2000-ben junior-világbajnokságot nyert, később két-két bronzérmet szerzett felnőtt világ- és Európa-bajnokságokon (2003, 2009, illetve 2004, 2006), sőt, Európa-bajnokságokról két ezüstje is van (2008, 2010). Három olimpián vett részt (Athén, Peking, London). Tízszer lett magyar bajnok, pályafutása során négyszer választották meg az év magyar ökölvívójának (2003, 2006, 2008, 2009). (police.hu, Blikk)