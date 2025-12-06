Májusban bevezetették a telekadót, de már meg is szüntetnék, mert „nagyon rosszul fogadták az érintett adózók”

A körmendi önkormányzat egy idén májusi rendelettel alkotta meg a városban a telekadót, ám a jövő szerdai képviselő-testületi ülésen a polgármester kezdeményezni fogja annak lecserélését egy más típusú helyi adóra, írja a Nyugat.hu. A városban ugyanis komoly ellenállásba ütközött az új adónem: „A telekadót összességében nagyon rosszul fogadták az érintett adózók, miközben az abból befolyt féléves bevétel jelentősnek nem mondható sajnos” – írja előterjesztésében Szabó Barna polgármester.

Valóban nem mondható jelentősnek: a nagyjából 4,6 milliárd forintos költségvetésű településnek idén 23 millió forintnyi bevétele lett belőle, miközben az önkormányzat jelentős bevételt várt tőle. Az adóalanyok egy része nem is tett eleget a bevallási kötelezettségének, miközben az adórendelet megszületése után, ahogy Szabó Barna fogalmaz, „számos kritikai észrevétel érkezett hozzám, és más képviselőkhöz is”.

Ezek többsége az adó mértékét kifogásolta, valamint azt, hogy „az ipari parkban telephellyel rendelkező körmendi személyeket, vállalkozásokat is terheli az adó, miközben ők Körmendre iparűzési adót is fizetnek”. Az ellenállást látva a polgármester azt kéri, a képviselők gondolják át „a helyi adóztatás terén azt, hogy milyen változásokat akar bevezetni”.

A határozati javaslata pedig az, hogy az önkormányzat pénzügyi bizottsága készítsen tervet „egy új típusú, elsődlegesen a nagyobb kereskedelmi létesítményeket érintő adó bevezetésének kidolgozására”. A polgármester szerint ha nem a helyieket, hanem például a városban lévő „nagy kereskedelmi üzletláncokat” adóztatnák, az a döntés „valószínűleg más fogadtatásban részesülne, mint a már bevezetett telekadó”.