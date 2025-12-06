Több mint harminc országra terjeszti ki a beutazási korlátozásokat a Trump-kormány

A nyáron tizenkét ország állampolgárainak tiltotta meg az amerikai kormány a beutazást, hét másik ország lakosainak pedig nehezítette ezt. Miután azonban egy afgán férfit vádoltak meg a Nemzeti Gárda washingtoni tagjai elleni múlt heti lövöldözéssel, újabb országokkal bővült a tiltólista – többek között Afganisztán, Szomália, Irán és Haiti is felkerült rá. A teljes lista egyelőre ismeretlen.

Fotó: KEVIN DIETSCH/Getty Images via AFP

A múlt hét szerdai lövöldözésre a kormány még aznap közölte, hogy felfüggesztik az afgán állampolgárok elbírálását, majd csütörtök este Kristi Noem belbiztonsági miniszter már a korlátozások bővítéséről beszélt. Akkor azzal érvelt, hogy az instabil országokban nincsen olyan szinten az állam, hogy segíthessen a befogadó országnak kiszűrni a veszélyes bevándorlókat. (AP)