Amerika visszakéri Libanontól a Bejrútra ledobott, de fel nem robbant bombát

Az Egyesült Államok felszólította Libanont, hogy szolgáltassa vissza azt a GBU-39 típusú siklóbombát, ami nem robbant fel, amikor az izraeli légierő Bejrútot támadta vele. Ez abban a csapássorozatban történt, amely megölte a Hezbollah katonai parancsnokát, Ali Tabatabait.

GBU-39 siklóbombák az amerikai légierő egyik bázisán

A GBU-39 egy Boeing által gyártott siklóbomba, fellövés után szárnyakat nyit, és akár 110 kilométeres távolságot is meg tud tenni, annak ellenére, hogy nincs saját motorja. A motor hiánya miatt viszonylag olcsó fegyverről van szó, egy darabja nagyjából 50 000 dollárba kerül.

Amerika attól fél, hogy a fel nem robbant bomba az oroszok vagy a kínaiak kezébe kerül. A siklóbombák már nem ritkák, de ezt a típust a különösen hatékony robbanófeje különbözteti meg, amely lehetővé teszi, hogy súlyához képest jelentős károkat okozzon, beleértve a betonszerkezetek áthatolásának képességét is.

A kis átmérőjű bombát (SDB) először 2006-ban vetették be, és az F-35 belső fegyverraktárainak maximális kihasználása érdekében fejlesztették ki. Azok nyolc bombát képesek szállítani, miközben továbbra is nagyon nehezen észlelhetők.

A Jerusalem Post azt írja, hogy a libanoni kormány még nem adott ki hivatalos választ az amerikai kérésre.