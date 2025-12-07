Huszonöten, köztük turisták is meghaltak egy indiai szórakozóhelyen kitört tűzben

A hatóságok szerint huszonöt ember meghalt India Goa tengerparti régiójában, miután tűz ütött ki egy népszerű éjszakai klubban – írja a BBC. További hat sérültet a kórházban ápolnak, az ő állapotuk stabil.

A legtöbb áldozat feltehetően az Arpora városában működő klub személyzetéhez tartozott, de turisták is vannak a halottak között.

A rendőrség szerint szombat éjfél körül a klub konyhájában felrobbant egy gázpalack, ami miatt tűz ütött ki, a lángok pedig gyorsan elterjedtek az épületben. A mentés egész éjjel tartott, a klub belső tere teljesen leégett.

Narendra Modi miniszterelnök részvétét fejezte ki. A hatóságok vizsgálják a történteket, és azt ígérték, hogy a felelősöket megbüntetik. Indiában az elmúlt években több halálos tűzeset is volt szórakozóhelyeken. Májusban Haidarábádban 17-en haltak meg egy épülettűzben, egy hónappal korábban Kalkuttában egy hotelben 15-en.