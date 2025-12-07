Kész mázli, hogy néhány páratlan történelmi kincset elloptak a Louvre-ból – azokat legalább nem károsította a mostani vízszivárgás, ami több száz műtárgyat rongált meg

Több száz műtárgy rongálódott meg a Louvre-ban egy vízszivárgás miatt, közölte a múzeum. A Guardian azt írja, hogy a Louvre belső vizsgálatot indít a november végén történt eset miatt. Egyelőre csak annyit közöltek, hogy valamiért kinyílt a fűtési és szellőzőrendszerben lévő szelep, ami vízszivárgáshoz vezetett a könyveket tároló Mollien-szárny mennyezetén keresztül.

A nyitott szelep miatti vízszivárgás a nyilvánosságra hozott adatok szerint 300-400 tárgyat érint. A múzeum igazgatóhelyettese, Francis Steinbock azt mondta, hogy egyiptológiai folyóiratok” és kutatók által használt „tudományos dokumentációk” károsodtak. A sérült tárgyak a 19. század végéről és a 20. század elejéről származnak, és „rendkívül hasznosak”, de „semmiképpen sem egyediek” – tette hozzá Steinbock, aki szerint „nincsenek helyrehozhatatlan és végleges veszteségeink ezekben a gyűjteményekben”. A beázott műveket megszárítják, egy könyvkötőbe küldik restaurálásra, majd visszateszik a polcokra.

Az incidens néhány héttel azután történt, hogy október közepén egy négyfős banda fényes nappal egy Louvres nevű faluból ellopott daruskocsival egy nagyon szemtelen rablást követett el a világ leglátogatottabb művészeti múzeumában. Mindössze hét perc alatt elloptak becslések szerint 102 millió dollárnyi értékű ékszereket, a francia történelem páratlan értékeit.