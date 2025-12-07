Kukacos csokimikulásból ettek, több gyerek rosszul lett Hajdúböszörményben

Óvodás és iskolás gyerekek lettek rosszul Hajdúböszörményben, miután a pénteki ebédhez kapott csokimikulás lárvákkal volt szennyezett. Az RTL Híradó riportja szerint sokan csak azután vették észre, hogy valami nincs rendben a desszerttel, hogy már beleettek, volt, aki szinte az egészet megette. Sokan ezután hasfájásra, hányingerre panaszkodtak. Az RTL által megkérdezett szakértő azt mondta, légy- vagy lisztmolylárvákkal szennyeződhettek az édességek.

Elérték a gyártót is, aki szűkszavúan annyit nyilatkozott, hogy a panasz után azonnal értesítették a viszonteladóikat, jelenleg pedig vizsgálják, hogyan szennyeződhettek meg a csokik. A NÉBIH azt válaszolta az RTL-nek, hogy hozzájuk nem érkezett bejelentés az esetről.

Az önkormányzat a Facebookon arról posztolt, hogy „vizsgálat indult az általános iskolákban kiosztott Mikulás-csokoládé minőségi kifogása miatt”. A közétkeztetést végző önkormányzati cég szerint a kiosztott csokoládé szavatossági ideje nem járt le, ennek ellenére a termékeket haladéktalanul visszahívták. A beszállító és a gyártó felé az esetet jelezték, a minőségi kivizsgálás folyamatban van. „Az önkormányzat az érintett gyermekektől és szüleiktől elnézést kér, és sajnálatát fejezi ki a történtek miatt.”