7,6-os erősségű földrengés volt Japánnál, elrendelték a cunamiriadót

A Japán Meteorológiai Ügynökség közlése szerint Aomori városát és Hokkaidó prefektúrát 7,2-es erősségű földrengés rázta meg, az Amerikai Földtani Főszolgálat jelentése szerint Miszava városában 7,6-os erősségű rengést mértek.

A földrengés epicentruma Aomori partjaitól 80 kilométerre, 50 kilométeres mélységben volt. A hivatal szerint akár három méter magas hullámok is elérhetik az északkeleti partokat. A szakemberek szerint cunamihullámok az epicentrumtól számított 1000 kilométeres körzetben, Japán és még akár Oroszország partjainál is előfordulhatnak.

Fotó: NORIKAZU TATEISHI/The Yomiuri Shimbun via AFP

Sanae Takaichi japán miniszterelnök közlése szerint egy rendkívüli munkacsoportot hoztak létre a károk felmérésére.

Simon Boxall, a Southamptoni Egyetem oceanográfiai docense a Sky Newsnak azt mondta, a mai földrengés „ugyanazon a helyen” volt, mint a 2011-es földrengés, amely több mint 19 700 ember halálát okozta, és katasztrófát okozott a fukusimai atomerőműben. (Sky News)