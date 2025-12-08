Álmában fojtotta meg a férfit, aki éjszakára befogadta őt az utcáról

Vádat emeltek azzal a 32 éves férfival szemben, aki különösen kegyetlen módon végzett egy emberrel, aki éjjelre befogadta őt az utcáról.

A férfi 2024. március 19-én – egy nappal azután, hogy korábbi börtönbüntetéséből szabadult - a késő esti órákban a VIII. kerületben az utcán italozott egy barátjával. A két hajléktalan férfi szóba elegyedett egyikük éppen arra járó ismerősével, egy harmadik férfival. Az ismerős felajánlotta, hogy töltsék nála az éjszakát, így fel is mentek a közeli lakásába, ahol mindhárman tudatmódosító szert fogyasztottak.

Ennek hatása alatt a férfi a hajnali órákban egy tapétavágó késsel az őt befogadó, alvó férfira támadt, majd egy zsineggel megfojtotta az időközben felébredő és védekező sértettet. Ezután a lakásban maradt reggelig, majd közölte felébredő barátjával, hogy a sértettet álmában megölte, majd sietve távozott a lakásból. A barát értesítette a fővárosi rendőröket, akik az elkövetőt másnap elfogták.

A Fővárosi Főügyészség a letartóztatásban lévő férfit - mint többszörös visszaesőt - különös kegyetlenséggel elkövetett emberöléssel vádolta meg. Továbbá arra tett indítványt, hogy a bíróság ítélje a férfit életfogytig tartó fegyházbüntetésre, amiből beismerés esetén is leghamarabb 25 év múlva kaphasson lehetőséget a feltételes szabadságra. Az előkészítő ülésen a vádlott nem ismerte be a bűnösségét, ezért az ügy januárban tárgyalással folytatódik. (MTI)