Arra ért be az apa az úszóedzésre, hogy a tanmedence mellett fekszik a hároméves fia, kiderült, hogy újra kellett éleszteni

Majdnem megfulladt egy hároméves kisfiú a Turi György vezette Kőbánya Sport Club (KSC) úszásoktatásán, újra kellett őt éleszteni.

Az apuka kint várakozott az uszoda előterében, de már csak arra ért be, hogy a fia magánál van és sír, miközben az edzők a mentősökkel beszélnek telefonon.

Senki sem tudta megmondani, hogy a gyerek mikor merülhetett el, és mennyit volt a víz alatt, de leállt a légzése és a keringése is.

A szülők szerint a KSC nem kezelte jól az esetet, a tájékoztatást és a belső vizsgálatot is hiányolták, úgy érezték, az edzők, Turi György felesége és feleségének a fia igyekeznek szőnyeg alá söpörni az ügyet. Turi Varga Zsuzsanna egy héttel az eset után kitüntetést vett át. A szülők feljelentést tettek.

A szülők azt szeretnék, ha a gyerekek a sportban nagyobb védelmet kapnának, minden ilyen esetet automatikusan szigorúan kivizsgálnának, és a jövőben a megfelelő intézkedésekkel elejét is vennék ezeknek.

November 11-én a szokásos úszásoktatásra vitte egy édesapa a két gyereküket. A családban négy gyerek van, mindegyik úszik, a legnagyobb versenyszerűen, kettő még csak most tanul. A legkisebb csak hároméves, de mivel a hatéves nővére miatt egyébként is mindig ott várakozott az uszodában az édesapjával, szeptembertől beíratták őt is a kiscsoportba.

Nem ő volt itt az egyetlen hároméves, voltak vele egykorúak, de nagyobbak is, akik valamivel jobban tudtak úszni. A tanmedence a KSC honlapja szerint 110 centiméter mély, a szülők kisfia 90 centi magas. Az édesapa elmondása szerint a létszám sosem volt fix, egy nap két óra is van a kicsiknek, és változó volt, hogy ki melyikre járt. Az édesapa szerint aznap 6-8 kicsi gyerek vehetett részt az órán, és még legalább ennyi nagyobb. A KSC szakosztályát az a Turi György vezeti, akit több híres úszó, köztük Cseh László, Szepesi Nikolett és Kozma Dominik is azzal vádolt, hogy bántalmazta őket, ennek következtében le is kellett mondania a Magyar Úszó Szövetség alelnöki posztjáról.

A KSC Kőér utcai uszodájában az úszásoktatást Turi György felesége, Turi Varga Zsuzsanna, valamint az ő fia, Pulai Vince tartja. Ők voltak akkor is a medencénél, amikor az eset történt.

A szülők az úszásoktatás alatt nem lehetnek bent a medencéknél, a folyosón kell várakozniuk, csak az utolsó 5 percre mehetnek be, amikor a gyerekek általában már csak játszani szoktak. Így történt november 11-én is – de amikor az édesapa bement, rögtön látta, hogy valami nincs rendben.

„Pont a húgommal telefonáltam, amikor mentem be, és azt láttam, hogy nagy a kavarodás. Egyből levettem, hogy valami nem oké. Mondtam is a húgomnak, hogy hú, itt van valami. Szemmel elkezdtem keresni a gyerekeimet, a nagyobbikat megláttam, ahogy mászkál, de a kicsit nem. Úristen, ez az enyém, mondtam a húgomnak, ráraktam a telefont, odarohantam a fiamhoz. Ekkor már kinn feküdt a medence szélén, üveges tekintettel nézte a plafont és sírt. Sokan állták körbe, az edzők pedig telefonon már a mentőkkel beszéltek” – emlékszik vissza az édesapa.

Elmondása szerint miközben a fia feje alá törölközőt tett, a gyerek rengeteg vizet kihányt, összesen háromszor, később még a kórházban is hányt, tehát sok vizet nyelt. A mentő hamar kiért, és már benn ültek a mentőautóban, amikor az úszómester felbukkant egy baleseti jegyzőkönyvvel a kezében, hogy az édesapa írja alá. Ez nem történt meg, mert az apa közölte, hogy nincs olyan állapotban, hogy aláírjon bármit, és már a mentős is türelmetlen volt. Ez a baleseti jegyzőkönyv később már nem került elő.

Az édesapa a mentősöktől hallotta először, hogy a fiát újra kellett éleszteni, mielőtt ő beért a medencéhez, és az újraélesztést a segélyvonalas diszpécseri utasítást követve Pulai Vince, az egyik edző végezte sikeresen. Erről a mentőszolgálat is tett ki közleményt a Facebookra.

A kórházba az edzők is bementek, ők mondták el a szülőknek, hogy nem tudják, pontosan mennyit volt lenn a gyerek a víz alatt, valószínűleg mindketten háttal lehettek, amikor elmerült. A keringés és a légzés leállásáról a szülők az orvosoktól értesültek először. A kisfiú orvosi kartonján később az szerepelt, hogy 15 másodpercet volt a víz alatt, de a szülők szerint ez csak becslés, senki sem tudja biztosan.