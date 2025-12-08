Bruttó 9,4 milliót kereshetnek a HUN-REN kutatóhálózat felső vezetői

A köztársasági elnöknél és a jegybankelnöknél is magasabb fizetést visznek haza a HUN-REN kutatóhálózat felső vezetői – írja a HVG.

A kutatóhálózat honlapján közzétett adatok alapján Gulyás Balázs, a HUN-REN elnöke és Jakab Roland, a HUN-REN vezérigazgatója fejenként bruttó 9,4 millió forintot kereshet. Azért nem lehet pontosan megmondani, mert a kettőjük bérét összesítve, negyedéves alapon közlik, ezért a lap egy átlagot számított.

Jakab Roland Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

A két vezető tavaly év elején bruttó 4,5 milliót keresett.

Az adatsor alapján a HUN-REN további vezetői havi 2,8 milliót, míg a munkatársak havi 1,3 millió forintot keresnek.

Gulyás Balázs Fotó: Hatházi Tamás/MTI/MTVA

A kutatók átlagbére havi 800 ezer forint.