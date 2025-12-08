Kivonul kripto szolgáltatásaival a Revolut

A Revolut kivonul Magyarországról kripto szolgáltatásaival – írja a RevB nevű oldal. Olvasónk már kapott is levelet a Revoluttól azzal, hogy adja el a kriptóját, mielőtt lezárják a fiókját.

A cég azzal érvel, hogy a Magyarországon bekövetkezett szabályozási változások miatt nem tudja többé ezt a szolgáltatást nyújtani.

A levélben szereplő határidő december 18. volt.

A RevB azt írja, ha valaki addig nem tesz semmit a kriptoegyenlegével, a Revoult az akkori piaci áron fogja automatikusan eladni, a befolyt összeget pedig jóváírják a számlán, végleg lezárva a Kripto-számlát.

Fotó: JAKUB PORZYCKI/NurPhoto via AFP

A hétfői tájékoztatás azért okozhatott meglepetést, mert pár nappal korábban még ugyanezen az oldalon arról volt szó, újra lehet kriptót eladni a Revoulton. A meglévő állományt lehetett leadni, újabb eszközöket nem lehetett vásárolni.

A Revoult először idén júliusban fagyasztotta be a kriptoszolgáltatást Magyarországon, miután egy életbe lépett új szabályozás külön engedélyhez kötötte a kereskedést. Pár nappal később feloldották a teljes zárást, és el lehetett küldeni külső tárcára azokat az eszközöket, amiknél ez a funkció korábban is elérhető volt. A többi kisebb tokennél maradt a teljes zárás, és a kereskedés akkor sem indult újra, amikor több európai országban feloldották a korlátozást.