Kulcsfontosságú modellújdonságokat hoz Magyarországra a Toyota

Ereje teljében van a Toyota. Nem csak globálisan vezeti az eladásokat, de Európában is stabil a pozíciója, ahogy Magyarországon sincs nála jelenleg népszerűbb márka. Az ebből fakadó ranghoz méltó környezetben, az UNESCO világörökség listáján szereplő épületegyüttes részét alkotó Várkert Bazárban számolt be eddigi eredményeiről és 2026-os terveiről a forgalmazó Toyota Central Europe Hungary országigazgatója, László Richárd.

A Toyota a piaci igényekhez igazodva a szabadidőjárművek szegmensére helyezi a hangsúlyt, és ennek megfelelően a hazai kínálat kulcskategóriáiba vezet be új modelleket.

A Toyota Urban Cruiser a városi szabadidőjárművek (B-SUV) mezőnyében erősíti a Toyota jelenlétét. A full hibrid Yaris Cross révén már eddig is stabil szereplője volt ennek a méretosztálynak a japán márka, most pedig egy tisztán elektromos modellel bővíti a kínálatot a cég. Az Urban Cruiser kifejezetten és kizárólag villanymotoros autóként született meg, az ebből adódó műszaki sajátosságok miatt a méretosztály egyik legtágasabb tagjának ígérkezik. Két különböző méretű akkumulátor, első- és összkerékhajtás, három teljesítményszint (144 és 184 LE között) és akár 400 kilométeres hatótávolság jellemzi az autót: a Toyota szemmel láthatóan ügyelt arra, hogy ügyfelek széles köre számára tudjon alternatívát kínálni ezen a fontos piacon. A modell tavasztól lesz rendelhető, az első ügyfélautók május végén, nyár elején érkeznek Magyarországra.

Európa egyik legkedveltebb Toyota modellje, a C-HR, immáron dedikáltan tisztán elektromos hajtáslánccal is elérhető lesz. A 2016 óta sikeresen jelen lévő C-SUV modellcsalád 2026-ban a Toyota C-HR+ érkezésével bővül, amely kizárólag elektromos kivitelben kerül piacra. A modell kétféle akkumulátorral, első- vagy összkerékhajtással, valamint három teljesítményszinttel lesz rendelhető. A csúcsverzió 343 lóerőt kínál, amellyel a Toyota európai választékának egyik legerősebb tagja. A hatótávolság akár 600 kilométer, a csomagtartó pedig tágas, jól pakolható akár egy egész család számára is. A Toyota C-HR+ decembertől lesz rendelhető, az első ügyfelek 2026 áprilisában vehetik át járművüket.

Azoknak sem kell aggódni, akik inkább az A- és a D-SUV szegmensét preferálnák, ugyanis a Toyota kínálatában itt is talál újdonságot.

A Toyota Aygo X a márka három generációra visszanyúló sikertörténetének legújabb fejezete, és továbbra is meghatározó szereplője a magyarországi A-szegmensnek, ahol jelenleg az eladások mintegy 60 százalékát képviseli. A modell most először válik elektrifikálttá: megérkezik a Toyota Aygo X Hybrid. Az új hibrid változat 115 lóerős teljesítményt, 3,7 l/100 km átlagos fogyasztást és 9,2 másodperces 0–100 km/óra gyorsulást kínál, amely a városi közlekedésben egyszerre biztosítja a kedvező hatékonyságot és a könnyű kezelhetőséget. A Toyota Aygo X Hybrid már előrendelhető, az első ügyfélautók januárban érkeznek Magyarországra. A 7 650 000 Ft-os indulóár versenyképes belépőt jelent az elektrifikált városi modellek világába.

Az értékesítés ütemezését tekintve ugyanezt ígéri a márka tisztán elektromos zászlóshajója, a Toyota bZ4X is. A modell idén tavasszal átfogóan megújult, a visszafogott formai frissítések mellett teljesen átdolgozta műszaki tartalmát a Toyota. A korábbi kettő helyett három teljesítménylépcsőben (169, 227, valamint a C-HR+-rel azonos 347 LE) lesz elérhető a megújult bZ4X. Az átfogó megújulás során az akkumulátorok kapacitása is megnőtt, ahogy a maximális hatótávolság (569 km) is. Ehhez ergonómiájában tökéletesített, stílusában modernizált vezetői környezet társul, ami a piac egyik legaktuálisabb ajánlatává teszi a 17 535 000 Ft-tól rendelhető modellt.