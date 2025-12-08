Meglékelték a Slovnaft vezetékét, így loptak el 330 ezer liter gázolajat

A szlovákiai Galántától alig néhány kilométerre, Alsószerdahelyen a Dallas fedőnevű akció során fogták el a hatóságok azt a négy külföldi férfit, aki meglékelte a Slovnaft csővezetéket és 330 ezer liter gázolajat lopott el – írja a Paraméter. A gázolajat illegális tárolóhelyen halmozták fel, majd eladták külföldre.

A lap információi szerint az elkövetők biztosan nem amatőrök voltak, hiszen a Slovnaft figyelni tudja a vezetékeiben lévő nyomást. Vagyis ha nem hozzáértő módon fúrták volna meg, akkor az rögtön feltűnt volna. Ezért a tetteseknek tudniuk kellett, hogy úgy kell megfúrniuk a vezetéket, hogy ne változzon a nyomás benne. Majd a bűnözőknek nemcsak szakszerűen kellett rákapcsolódni a csővezetékre, hanem a gázolaj elszívását is rendkívül lassan kellett lefolytatniuk, hogy a nyomáscsökkenés beleférjen a természetes ingadozások közé.

Fotó: Szlovák rendőrség

A nyomás mellett azonban a Slovnaft más módon is ellenőrzi a vezetékeit. Egyszerűen megnézik, hogy mennyi gázolajat tápláltak bele, majd ezt összevetik azzal, amennyi megérkezett. A két mennyiség különbsége pedig megmutatja, hol tűnik el a gázolaj. Így jöttek rá arra is, hogy bizonyos szakaszokról rendszeresen illegálisan szivattyúzták el az üzemanyagot.

Az első illegális elszívás július 15-én kezdődött, a Gány és Alsószerdahely között futó szakasz meglékelésével. Egy hónappal később pedig Nyitra közelében csaptak le újra a csővezetékekre. A Slovnaft mérései szerint a tettesek július közepétől legalább 332 482 liter gázolajat loptak el, pontosan ugyanekkora – 332 482 eurós – kárt okozva a vállalatnak.

A több mint háromszázezer liter eltűnt gázolaj sorsa továbbra is ismeretlen. A rendőrség feltételezése szerint az üzemanyagot előbb Lengyelországba vitték, majd onnan is tovább – de hogy végül hová került, arról egyelőre senki sem tud biztosat. Ahogy arról sincs egyelőre információ, hogy ki volt az, aki meglékelte a vezetéket. Az eset miatt összesen öt férfit vettek őrizetbe a hatóságok, köztük van lengyel és lett állampolgárságú is.