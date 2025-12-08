Musk visszavágott az Európai Bizottságnak, többet nem hirdethetnek az X-en

Az X-re kiszabott magas büntetés után az Európai Bizottság többé nem tehet közzé hirdetéseket a platformon - jelentette be a közösségi portál. Ezzel jelentősen csökkenhet a posztjaik elérése. Az X termékigazgatója, Nikita Bier az MTI szerint azzal indokolta a tilalmat, hogy a bizottság a kérdéses bejegyzésben olyan linket tett közzé, amely „a felhasználókban azt a benyomást kelti, hogy videóról van szó”, és megpróbálták „mesterségesen növelni a terítettséget”.

Az Európai Bizottság pénteken szabott ki 120 millió eurós bírságot Elon Musk közösségi médiaplatformjára, az X-re. Az Euronews azt írta, a vizsgálat középpontjában a kék pipa állt, amit korábban a hivatalos fiókok jelzésére használtak ingyenesen, most azonban havi 7 euróért árulják. A Bizottság szerint a pipával ellátott fiók nem feltétlenül valódi felhasználót jelez, lehet, hogy csak robot.

Továbbá azt is kifogásolták, hogy az X nem tartotta be a közösségi médiaplatformokon történő hirdetésekre vonatkozó átláthatósági kötelezettséget, elmosva a reklám és a tartalom közötti határt, ami pénzügyi csalásokhoz vezethet.

Elon Musk 2024 októberében egy kampányrendezvényen ugrált a színpadon Fotó: RYAN COLLERD/AFP

Musk a döntés után arról írt, fel kellene oszlatni az EU-t, amit egyébként Dmitrij Medvegyev korábbi orosz elnök-miniszterelnök is támogatna.