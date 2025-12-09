Az állam megvásárolta a 4iG földfelszíni műsorszóró cégét

Az állami tulajdonban lévő a Pro-M Zrt. megvásárolta a 4iG Műsorszóró Infrastruktúra Kft.-t, közölte az Energiaügyi Minisztérium (EM) az MTI-vel.

Jászai Gellért, a 4iG vezérigazgatója. Fotó: 4iG Nyrt.

A Pro-M Zrt. tulajdonába került, 137 telephellyel, ezen belül 90 saját tulajdonú adótoronnyal rendelkező cég nemcsak az országos földfelszíni rádiós- és televíziós műsorszórást biztosítja, hanem kiemelt jelentőségű közreműködője a lakossági riasztásnak és veszélyhelyzeti kommunikációnak is. Így a kormány vészhelyzet esetén minden televíziós és rádiós frekvencián keresztül képes elérni a teljes lakosságot.

A közlemény szerint 2025-ben a Pro-M Zrt. irányítása alá kerültek a kormányzati távközlési hálózatok, januártól az Egységes Digitális Rádiótávközlő Rendszer mellett a Nemzeti Távközlési Gerinchálózat, a Zártcélú Rendészeti Hálózat, a Köznet, valamint a Digitális Jólét Gerinchálózat, áprilistól pedig az MVM NET kormányzati célokat kiszolgáló hálózati infrastruktúrái is a cég portfóliójába tartoznak.

A Telex azt írta, a felvásárlás jelentőségét jelzi, hogy a bejelentés előtt a kormány a Pro-M és a 4iG Műsorszóró Infrastruktúra Kft. összefonódását nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítette, így Gazdasági Versenyhivatal nem vizsgálja, a felvásárlás sérti-e a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló törvényt.