Egy nappal az átadó előtt nem tudni, hol jár a Nobel-békedíjas, pedig a családja is megérkezett Oslóba

Hagyomány, hogy a Nobel-díjak átadása előtti napon a díjazott sajtótájékoztatót tart. Így volt ez kedden Oslóban is, a Nobel-békedíj szerdai átadója előtt. Csakhogy az eseményen egyvalaki nem jelent meg: maga az érintett, a venezuelai ellenzéki Maria Corina Machado, aki 11 hónapja bujkál Maduro diktátor hatóságai elől.

Maria Corina Machado Fotó: PEDRO MATTEY/AFP

A Venezuelában bujkáló Machadót idén január 9-én látták utoljára, amikor rövid időre feltűnt egy tüntetésen, amit a Nicolas Maduro elnök harmadik választási győzelme utáni beiktatási ceremónia ellen tartottak Caracasban, az ország fővárosában. A hatóságok azonnal megpróbálták elfogni, de Machado gyorsan elmenekült és azóta sem tudni, hol tartózkodik.

A sajtótájékoztatót előbb elhalasztották, majd pár óra múlva lefújták, hogy a Nobel intézet szóvivője meg is erősítse utána: tényleg fogalmuk sincs, hol tartózkodik Machado, illetve hogy meg fog-e egyáltalán érkezni és ha igen, akkor mikor és hogyan. Arra a cselesnek szánt kérdésre, hogy a tájékoztatót átteszik-e szerdára a szóvivő annyit mondott, hogy:

„Nem hiszem, de sosem lehet tudni. Mi is sötétben tapogatózunk.”

Az intézet utána közleményt adott ki, amiben azt írják, hogy:

„Marina Corina Machado maga jelezte több interjúban is, hogy milyen kihívásokat jelent majd eljutnia a norvégiai Oslóba. Épp ezért jelenleg nem tudunk semmiféle információval szolgálni arról, hogy mikor és hogyan érkezik meg a Nobel-díjátadási ceremóniára.”

Machado környezete nem reagált a sajtóérdeklődésekre. A családja viszont már megérkezett Oslóba. 84 éves édesanyja, aki egy éve nem látta a lányát, a reptéren annyit mondott, hogy mindennap elimádkozza a rózsafüzért, és azt kéri Istentől és Szűz Máriától, hogy a lánya szerdán Oslóba érkezzen. Már a helyszínen tartózkodik a konzervatív politikus lánya és két fia. A lánya, Ana Cirona Sosa arról beszélt, hogy mennyire hiányzik már az anyja ölelése és illata.

Meg nem erősített hírek szerint Machado már Európában jár, és lehet, hogy az Egyesült Államok segítségével csempészték ki Venezuelából, majd Puerto Rico érintésével szelte át az óceánt – írja a Guardian.