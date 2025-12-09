Fehérorosz csempészballonok miatt rendkívüli állapotot hirdettek Litvániában

Litvánia kormánya kedden rendkívüli állapotot hirdetett a Fehéroroszország felől érkező csempészballonok miatt, amik megzavarják a légi közlekedést – írja a Reuters.

A vilniusi repülőteret a napokban többször is le kellett zárni a meteorológiai ballonok miatt, amik Litvánia szerint cigarettacsempészekhez köthetők. A kormány „hibrid támadásként” értékeli a történteket.

„A rendkívüli állapotot nemcsak a polgári légiközlekedés zavarai miatt hirdetjük ki, hanem a nemzetbiztonság védelmében is” – mondta Vladislav Kondratovic belügyminiszter a kormány keddi ülésén. Fehéroroszország tagadja, hogy az eszközökhöz bármiféle köze lenne, cserébe Litvániát vádolja provokációkkal.

Litván a határőr a fehérorosz határnál. Fotó: OMAR MARQUES/Anadolu via AFP

A litván kormány azt is kéri a parlamenttől, hogy engedélyezze a hadsereg bevetését a rendőrséggel és a határőrséggel közös műveletekben. Ezzel a hadsereg felhatalmazást kapna területek lezárására, járművek megállítására és átvizsgálására, személyek és irataik ellenőrzésére, valamint azok őrizetbe vételére, akik ellenállnak vagy bűncselekmény gyanújába keverednek. A rendkívüli intézkedések mindaddig érvényben maradnak, amíg a kormány vissza nem vonja őket.

Litvánia 2021-ben már rendkívüli állapotot vezetett be a fehérorosz határ térségében, arra hivatkozva, hogy Minszk szervezetten irányít bevándorlókat az EU külső határára. A következő évben, Oroszország Ukrajna elleni inváziója után Vilnius ismét rendkívüli állapotot hirdetett, attól tartva, hogy az ország is célponttá válhat.