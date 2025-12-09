Gémesi György: 30 település áll a csőd szélén

A Magyar Önkormányzatok Szövetségének (MÖSZ) elnöke, Gémesi György szerint nemcsak a főváros került pénzügyi-gazdasági krízisbe, hanem az egész önkormányzati rendszer jutott válságba. A szervezet keddi sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy 30 település áll a csőd szélén, ennyi helyen már pénzügyi biztost rendeltek ki az önkormányzatokhoz, vagyis ezeknek a településeknek már központi segítségre van szükségük.

Gémesi György, a siófoki Fő téren tartott sajtótájékoztatóján 2018. április 27-én. Fotó: Varga György/MTI/MTVA

Erről Gémesiék már egyeztettek a fideszes Szita Károly-féle Megyei Jogú Városok Szövetségével is, melynek elnöke Szita Károly, és velük együtt kérték a kormánytól a szolidaritási hozzájárulás csökkentését, ami szerintük akkor lenne korrekt, ha a település iparűzési adójának 15 százalékában kerülne meghatározásra. (via 24.hu)