Többmilliárdos budai villát kapott a Lévai Anikó ismerőse vezette alapítvány

Ingyen kapta meg a Várnegyedben az állam által 3,6 milliárd forintért megvásárolt Sőtér-villát a Magyar Kertörökség Alapítvány – írja a 24.hu.

Az alapítvány 2021-ben jött létre azzal a céllal, hogy „megőrzi és elősegíti a fenntarthatóságát a hazai és a Kárpát-medencei kertörökségnek”, azóta viszont megkerülhetetlen szereplővé vált az építési beruházások jelentős részénél. Áprilistól ugyanis egy kormányrendelet értelmében a „zöldfelületi tanúsításuk” nélkül nem lehet használatbavételi engedélyt kiadni az ötezer négyzetméteres hasznos alapterületet meghaladó telkeket érintő fejlesztéseknél. Ez mindennel együtt minimum 4 millióba kerül.

Az MKA a megalakulása 6 milliárd forint állami támogatást kapott, és kuratóriumának tagja mások mellett Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség igazgatósági elnöke, a Szerencsejáték Zrt. vezérigazgatója, Kiss-Rigó László szeged-csanádi katolikus megyéspüspök, és Vály Judit Gabriella, az Euroleasing Zrt. vezérigazgatója. Az Euroleasing az MBH leányvállalata, az vette meg a Rose d’Or nevű jachtot.

A lap szerint az alapítvány vezetése és Tiborcz István köre között több ponton fedezhető fel kapcsolat. Például az alapítvány kuratóriumának elnöke Herczeg Ágnes táj- és kertépítész, aki a Pagony Táj- és Kertépítész Kft. ügyvezetője. A cég referenciái között szerepel a Tiborcz érdekeltségében álló turai kastély kertje, és a Patricius Borház Zrt. is. Herczeg nevéhez fűződik egyébként a felcsúti Pancho Aréna kertjének tervezése is, de régi ismeretség fűzi Lévai Anikóhoz is.