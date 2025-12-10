30 másodpercen belül elkaphatták volna a Louvre kirablóit, ha bárki is nézi egy kamera élő adását

A híres-hírhedt karos emelő, ami feljuttatta a rablókat az első emeleti erkélyig. Fotó: LAURENT CARON/Hans Lucas via AFP

Fantasztikus részletek derültek ki a Louvre őreinek kétbalkezességéről a francia szenátus kulturális bizottságának meghallgatásán, ahol a téma a koronaékszerek elrablása volt a világ leghíresebb múzeumából. A kulturális minisztérium illetékese például arról számolt be a szenátoroknak, hogy

egy homlokzati kamera jó minőségben közvetítette és felvette, ahogy a négy rabló megérkezik a karos emelővel, leparkol a múzeum Szajna felőli homlokzatánál egy erkély alatt, felemelkedik az emeleti erkélyre, átvágja magát az ablakon, majd pár perccel később ugyanezen az útvonalon távozik. Csakhogy a kamera élő képét senki sem nézte. Mire a biztonsági szolgálat rájött, hogy vannak felvételeik, már bőven késő volt.

Egy másik nyilatkozó illetékes azt mondta, hogy ha az őrség képben van, a tetteseket 30 másodperccel azután elkaphatták volna, hogy átjutottak az Apolló Galéria elvileg biztonsági ablakán.

Laurent Lafon szenátor, a bizottság elnöke emiatt is mondta azt, hogy a rablás sikeréhez nem valamilyen pechsorozat vezetett, hanem az, hogy a múzeum és az azt felügyelő hatóság hosszú ideje nem foglalkozott kellőképpen a biztonsági szempontokkal. A rablást csupa olyan hiányosság tette lehetővé a gyakorlatban, amik létezésére több korábbi vizsgálat is felhívta a figyelmet – fogalmazott a centrista politikus.

A meghallgatáson elhangzott például, hogy a múzeum előző vezetése egyszerűen nem továbbította a korábbi vizsgálati anyagokat a hivatalát 2021-ben elfoglaló mostaninak. A Van Cleef and Arpels nevű világhírű ékszergyártó cég például 2019-ben készített biztonsági szempontú elemzést a Louvre most kirabolt terméről. Amiben – mint most kiderült – pontosan azonosították a biztonsági rendszer gyenge pontjait. Az anyag azonban sosem jutott el a mostani vezetéshez.