444 kalendárium #10: Bemutattuk, hogyan terjeszkedik az Orbán-Mészáros uradalom Hatvanpuszta környékén

December végéig a hónap minden napján egy olyan sztorit, nagy témát vagy emlékezetes eseményt idézünk fel, amin a 444 idén dolgozott.

Köszönjük előfizetőinknek, hogy lehetővé teszik ennek a munkának az elvégzését.

Ha fontosnak tartod, hogy folytassuk ezt a munkát, akkor kérjük, hogy legyél a 444 előfizetője!

2025 nyarára a hatvanpusztai birtok vezető politikai témábá vált. A zebramémnek köszönhetően a sztori annyira berobbant, hogy már Orbán Viktor sem tehette meg, hogy szó nélkül továbbmegy a kérdés hallatán, mint amikor 2016-ban megkérdeztük erről a parlamentben, hanem már podcastokban magyarázta, miért van teljesen rendben a „családi gazdaság”.

És mivel családi birtokról van szó, a miniszterelnök arra is elkezdett hivatkozni, hogy apját, Orbán Győzőt kell megkérdezni erről.

Így is tettünk: a 444 csapata (Haszán Zoltán, Windisch Judit, Németh Dániel és Kiss Bence) megtalálta és megkérdezte Orbán Győzőt, hogy mégis milyen gazdasági tevékenység folyik Hatvanpusztán. És nemcsak megkérdezték, hanem bemutatták azt is, hogyan nőnek már össze a környéken az Orbán- és a Mészáros-család birtokai.

A 444 évek óta rendszeresen foglalkozik azzal, hogyan épül Hatvanpuszta: Németh Dániel felvételein az is látványosan nyomon követhető, hogyan jött létre a gazdasági épület.

A történetet idén nyáron Hatvanpuszta – a hazugságra épített palota című cikkében Ács Dániel így foglalta össze: „Így végül az Orbán családra a magyar Versailles, ránk és utódainkra pedig egy gigantikus adósság marad. Ez Hatvanpuszta igazsága.”

Ahhoz, hogy egy ilyen történetet éveken át tudjunk követni, szükségünk van olvasóink támogatására. Ha fontosnak tartod, hogy továbbra is tudjunk ilyen sztorikon dolgozni, kérjük, hogy fizess elő a 444-re!