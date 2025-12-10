Két magyarországi bűnöző is van az Europol nemzetközi körözési toplistáján

Két magyarországi bűnöző is szerepel az Europol legkeresettebb európai bűnözőket tartalmazó listáján, az egyiküket kábítószer, a másikuk, egy szerb-montenegrói férfit a drog mellett egy magyarországi gyilkosságért körözik többek között.

Az Europol Most Wanted toplistáján 50 elfogatóparanccsal körözött bűnöző szerepel. Közöttük van a magyar állampolgárságú Balló Bendegúz, akit különösen nagy mennyiségű marihuána kereskedelme miatt keresnek Magyarországon. A másik bűnözőt, Nikola Stankovic montenegrói-szerb kettős állampolgárt a drogkereskedelmen túl egy magyar állampolgár sérelmére elkövetett gyilkosság, illetve súlyos testi sértés miatt keresik a magyar hatóságok - írja az MTI.

Nikola Sztankovics és Balló Bendegúz Zoltán körözési fotója a police.hu-ról Fotó: police.hu

A bűnözők felkutatásához az Europol a lakosság segítségét kéri, gyanú esetén névtelen bejelentést is lehet tenni. A többi európai topbűnöző fényképe, köztük a nápolyi maffia 1982 óta keresett, rendőröket feldaraboló végrehajtója az Europol oldalán böngészhető.