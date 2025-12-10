Olasz specialty kávé, csúcs francia tea: karácsonyi finomságok az EspressoShop.hu-n!

Már az adventi várakozást is élvezetessé teheti a Dammann szépséges, művészi adventi tea kalendáriumával, amiből az utolsó darabokat most 40 % kedvezménnyel vásárolhatja meg.

Dammann teaválogatások díszdobozos karácsonyi kiszerelésekben

Igen, az új sztár Matcha japán zöld tea is van! ☺ Amennyire az olaszok kávéban erősek, a franciák ezt teában tudják! A szuper prémium francia teamárkák közül kettőt is nagy választékban talál meg az EspressoShop.hu-n és óbudai üzletünkben. Ha egy elegáns teaválogatást vagy különleges teás csészét ajándékozna, a Kusmi Tea Paris és a Dammann teák kínálatában biztosan megtalálja a tökéletes, és finom meglepetést.

A Dammann 1692 óta a francia teázás koronázatlan királya. Minden egyes keverékében érezhető a hagyomány és a gondosság – a selymesen lágy jázminos Bali, vagy a gyömbéresen csípős Miss Dammann zöld teáktól a közönség kedvenc málnás-maracujás Passion Framboise gyümölcs tea , vagy a klasszikus fekete Earl Grey Yin Zhen, a fűszeres Dammann ChaI, és a szezon kedvenc Christmas narancsos-karamellás fekete, és a Lappföldi Karácsony fűszereszöld tea. A csomagolás egyszerűen pazar, nézze meg, már a szemét is gyönyörködteti a Dammann karácsonyi, és az ajándék Tour Eiffel tea kollekciója!

KUSMI, trendszetter Matcha és Ritual wellness teák

Teában is csak a minőséget szeretjük, így megtalálja az EspressoShop.hu-n a másik nagy francia tea kedvenc, a bio KUSMI Tea széles választékát is. A gyönyörű és illatos karácsonyi teák, a fűszeres fekete Tsarevna, a skandináv forraltbor, a Glögg ízesítését idéző herba tea ismét új karácsonyi ruhát kaptak! Újdonság a mennyei, Le Dessert limitált kiadású karácsonyi vaníliás mandulás zöld tea. Egy korty Kusmi teában mindig ott bujkál a kortárs játékosság, a friss, gyümölcsös vagy virágos aromák, és persze imádnivaló az ikonikus, színes fémdoboz, ami a polcon is különleges helyet kap.

Szálas fémdobozos, vagy szintén szálas teát tartalmazó, de kényelmes muszlinfilteres kiszerelésben a Kusmi az örök klasszikusokat is kicsit feldobja, Earl Grey alapú teából négyfélét is készít! Emellett igazi trendteremtőként új Ritual wellness teacsaládja is hódít, a SLEEP alvássegítő mangós citromfüves Rooibos , a SLIM, epres cseresznyés zöld tea extra adag zöld tea kivonattal, az IMMUNE DEFENSE trópusi gyümölcsös acerola cseresznyés C Vitaminos mate és zöld tea keveréke, és újdonság a MEMORY, melyben a klasszikus fekete Earl Greyhez használt bergamotos ízesítést zöld, mate teához adták egy kis agyműködés segítő ginsenggel keverve. A Kusmi Teák egytől-egyig kizárólag bio, organikus összetevőkből készülnek, jogosultak az EU bio logójának használatára is.

Személyes vásárlás, rendelés átvétel Óbudán – EspressoShop.hu

Az online kényelem mellett fontosnak tartjuk a személyes kapcsolatokat is, kóstolóval, tanácsokkal segítjük a választásban, így kávéinkat, teáinkból ingyenesen kóstolhat, és megvásárolhatja óbudai üzletünkben is, mely decemberben 23-ig mindennap nyitva tart 11-től 19 óráig! Ha egy igazi olasz kávéra, kifinomult francia teára, csészékre, kiegészítőkre vágyik várjuk szeretettel!

Hozzon a szürke időbe egy kis dolce vitát, válasszon finom gasztro ajándékot az EspressoShop.hu kedvezményes kávé- és tea csomagjai közül, amelyek garantáltan mosolyt csalnak szerettei arcára!

Trucillo – SPECIAL T, Costa D’Amalfi kollekció

Az eszpresszó olaszul beszél! Naná! Új márkánk az olasz kávékultúra jeles képviselője, a Trucillo Caffé családi pörkölő az Amalfi-partról. Az Espresso Speaks Italian kollekció olasz kézjeleket, gesztusokat bemutató kávésdobozaival és csészéivel garantált a lájkok begyűjtése, de garantáljuk a lelkesedést a Trucillo új Costa D’Amalfi Heritage kávéi iránt is, melyek a magyarok által is imádott Amalfi part szépséges mázas csempe design-jait mutatják be a dobozokon. És ez még nem minden, a Trucillo ötféle SPECIAL T különleges single origin specialty szemes kávéja is csak nálunk kapható.

Az olasz kávé nemcsak egy múló trend, hanem egy időtlen szenvedély, amely generációk óta meghatározza az igazi kávérajongók mindennapjait. Magyarországon, ahol az olasz életstílus és gasztronómia, a dolce vita iránti rajongás szinte kulturális alapvetés.

Kedvezményes kávécsomagok prémium olasz márkákkal

Változatos formában, és kedvezményes áron talál nálunk szemes és darált, és kapszulás kávécsomagokat is a legjobb olasz márkáktól. Az elegáns észak-olasz vonalat a Cellini és az illy képviseli, de a dolce vita nem lehet teljes a dél-olasz kávék nélkül, amit a szicíliai MOAK és az Amalfi-partról a Trucillo hoz el csészéjébe! Mindegyik kávénk a maximális minőséget képviseli, lassú pörkölésű, a legjobb alapanyagokból álló komplex ízű blendek beszédes stílussal. A MOAK zenei műfajokról elnevezett design dobozos kávéi, a Jazz, Soul és a Rock ötletesen kifejezik a keverékek intenzitását, lágyságát, de a Trucillotól a specialty vonal rajongók is találnak ízlésüknek megfelelőt.

Ne hagyja az utolsó pillanatra az ajándékvásárlást! Látogasson el az EspressoShop.hu-ra, ahol kedvezményes áron juthat hozzá ezekhez a különleges ajándékokhoz. Töltse meg az ünnepeket olasz ízekkel és francia eleganciával!

Webshop: EspressoShop.hu

EspressoShop.hu Üzlet: 1034 Budapest, Bécsi út 77-79. (Bokor és Galagonya utca sarka)

1034 Budapest, Bécsi út 77-79. (Bokor és Galagonya utca sarka) GoogleMaps

Tel.: 06 1 700 4037

Első vásárlás és hírlevél regisztráció mellé meglepetést kap tőlünk – sőt, Ön választhatja ki 3 ajándékunk közül a kedvére való tea-, kávécsomagot, vagy design kávés csészét! Ehhez mindössze 15ezer Ft értékben kell vásárolnia, és hírlevelünkben küldjük az ajándék kuponkódot. Ráadásul fiók regisztrációja esetén Espresso Klub tag lesz, és minden vásárlására azonnali 7% kedvezményt kap.