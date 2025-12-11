444 kalendárium #11: Elindultak rendszeres videós műsoraink

December végéig a hónap minden napján egy olyan sztorit, nagy témát vagy emlékezetes eseményt idézünk fel, amin a 444 idén dolgozott.

Köszönjük előfizetőinknek, hogy lehetővé teszik ennek a munkának az elvégzését.

Ha fontosnak tartod, hogy folytassuk ezt a munkát, akkor kérjük, hogy legyél a 444 előfizetője!

Közért című műsorunk már azelőtt is létezett, hogy így neveztük volna: Jelinek Anna és Plankó Gergő 2024 vége óta jelentkeztek közérthetőségre törekvő, közérdekű témákat feldolgozó közéleti videókkal, amikben politikusinterjúkkal és helyszíni riportokkal egészítették ki a stúdióműsort.

Az eddigi legnézettebb, közel félmilliós nézettségnél járó epizódban azt járték körbe, hogy miért hamis, amikor a NER-ben elkezdenek fellázadni a „luxizás” ellen:

De készítettek adást többek között a Pride-ról:

Tusványosról:

a Szőlő utcai igazgató bűnügyéről:

és az adatlopási botrányról is:

Az ősz óta Közért címen futó sorozat állandó készítői között ott van Kovács Bendegúz és Kiss Bence, és rendszeresen részt vesz a készítésben Kristóf Balázs és Botos Tamás is.

Ősszel elindult a 444 első heti élő közéleti műsora, a Helyzet: van! Rényi Pál Dániel vezetésével.

A hétfő reggeli adásokban szó volt már a Fidesz kampánytechnikáiról:

Putyin és a mesterséges intelligencia kampányra gyakorolt hatásáról, a Tisza stratégiájáról, Magyar Péter és a média viszonyáról és számos más témáról.

Kapcsoltunk élőben Magyar Pétert, Rácz Andrást, Buda Pétert és Hann Endrét is, kollégáink közül pedig volt már itt Ács Dániel, Czinkóczi Sándor, Bábel Vilmos, Herczeg Márk, Németh Szilvi, Plankó Gergő, Takács Lili és Uj Péter is.

Az pedig, hogy minden héten élőben tudjunk jelentkezni, nem tudna megvalósulni Kovács Bendegúz, Botos Tamás és Kiss Bence munkája nélkül.

Idén már rendszeresen jelentkezett mozgóképes formában is Bede Márton, Uj Péter és Winkler Róbert közös műsora, a Borízű hang, amit szombatonként továbbra is előfizetőink nézhetnek meg először, hétfőnként pedig a nagyközönség is láthatja az epizódokat.

A 444 stúdiójából ezen kívül 2025-ben láthattak a nézők külpolitikai elemző beszélgetéseket Takács Lili, Takácsy Dorka és Takács Márk részvételével.

Készültek interjúk, legfontosabb cikkeinket videós podcastban beszéltük át.

Műsorainkat a jövőben szeretnék fejleszteni, ahol szükséges, ott átalakítani, és minél magasabb minőségben szállítani a nézőknek. Ezek azok az anyagaink, amik nemcsak előfizetőinkhez, hanem mindenkihez eljutnak, így különösen fontos megköszönni előfizetőinknek, hogy lehetővé teszik ezek elkészültét.

Ha fontosnak tartod, hogy továbbra is tudjunk ilyen anyagokat készíteni, kérjük, hogy fizess elő a 444-re!