Letartóztatták a mátraverebélyi nyugdíjas dílert, aki droggal fizetett a ház körüli munkákért

Elrendelték a 75 éves mátraverebélyi férfi letartóztatását, aki a ház körüli munkákért cserébe drogot adott – írta közleményében a Nógrád Vármegyei Főügyészség.

A rendőrség korábbi közleményében azt írta, hogy a nyugdíjas – akiről ők az ügyészséggel ellentétben azt írják, hogy 79 éves – az elmúlt egy évben naponta adott el drogot helyi ismerőseinek, továbbá tiltott szerrel törlesztett nőismerőseinek, akik mostak, főztek, takarítottak az özvegy férfi lakóházában. Ez a fizetési mód vonzotta a helyi fogyasztókat, így szinte mindennap volt önkéntes segítője a férfinak, és nyugdíj-kiegészítésként jól ment a biznisz, egy adagot néhány ezer forintért adott.

A büntetett előéletű férfit kereskedéssel elkövetett kábítószer-kereskedelemmel gyanúsította meg a nyomozó hatóság, az ügyészség pedig indítványozta a letartóztatását. A közlemény szerint férfi a bűncselekményeket rendszeres haszonszerzés miatt követte el, és mivel fennáll a bűnismétlés veszélye, a bíró egy hónapra elrendelte a letartóztatását. A döntés nem végleges, de a törvényszék döntéséig a díler mindenképpen letartóztatásban marad.